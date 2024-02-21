Balık ihracatçılarına fırsat! Azerbaycan, dondurulmuş levrek satın alacak

TurkishExporter aracılığıyla bugüne kadar birçok ithalatçı ve ihracatçı, kapılarını dünyaya açarak ticaretteki yükselişini sürdürüyor. Platforma her gün sayısız sektörden ve ülkeden ithalat ilanları bırakılırken bugün de Azerbaycan’dan bir talep geldi. Bu kapsamda havayolu hizmetlerine yemek hizmeti veren Azerbaycanlı bir firma, Türk ihracatçılardan dondurulmuş levrek satın alacağını bildirdi.

Azerbaycan’dan talepte bulunan ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Azerbaycan pazarına yelken açın

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Azerbaycan pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Azerbaycan’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Azerbaycan pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.