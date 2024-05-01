ABD'de ev kredisi faizleri (mortgage) faizleri yükselmeye devam ediyor

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 26 Nisan ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,3 geriledi.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 2, yeniden finansman başvuruları yüzde 3 düştü.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da geçen hafta yüzde 7,24'ten yüzde 7,29'a çıktı.

Aynı dönemde, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,75'ten yüzde 6,74'e indi.

Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviye

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, enflasyonun inatla yüksek kaldığını ve bu eğilimin, piyasaları mortgage faizleri dahil faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağına ikna ettiğini belirtti.

Fratantoni, 30 yıl vadeli mortagage faizlerinin yüzde 7,29 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine yükselmesinin konut piyasası için kötü bir gelişme olduğuna işaret ederek, satın alma ve yeniden finansman başvuru hacimlerinin de düştüğünü kaydetti.