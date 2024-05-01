FED'in faiz kararı sonrası Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? (1 Mayıs 2024 Çarşamba Güncel Döviz Kuru)

Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Fed'in faiz kararı açıklandı

Piyasaların sabırsızlıkla beklediği Fed'in faiz kararı açıklandı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed'in kararı sonrası 1 Mayıs Çarşamba günü dolar ve Euro kaç TL? İşte serbest piyada dolar ve Euro'da son durum...

Dolar ne kadar?

Dolar/TL, saat 21:00 itibarıyla 32,5161'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 34,7323, sterlin/TL 40,6865'den satılıyor.

Dolar endeksi bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 106,4 seviyesinde bulunuyor.