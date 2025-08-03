Batı Akdeniz'in 7 aylık ihracatı 1 milyar 599 milyon 747 bin dolara ulaştı

Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), 2025’in ilk 7 ayında 1 milyar 599 milyon 747 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak-31 Temmuz döneminde Antalya, Isparta ve Burdur'dan yapılan ihracatın geçen yıla göre yüzde 2,55 oranında arttığını belirtti.

Bölgeden sadece temmuzda 218 milyon 794 bin dolarlık yurt dışı satışı gerçekleştirildiğini aktaran Çavuşoğlu, "Bölgemizden 2 bin 59 firmamız, 164 ülke ve bölgeye ihracat yaparak, bölgemiz ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, bölgeden 1 milyar 599 milyon 747 bin dolara ulaşan 7 aylık ihracat rakamlarına göre yaş meyve ve sebze sektörünün 448 milyon 81 bin dolarla ilk sırada yer aldığını, bu sektörü de mermer ağırlıklı maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinin takip ettiğini kaydetti.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Yılın 7 ayında en fazla ihracatın 127 milyon 606 bin dolarla Almanya'ya gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, ilk 5'te Almanya'dan sonra Çin, Rusya, ABD ve Ukrayna'nın geldiğini bildirdi.