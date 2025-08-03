EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: İhracatta artışa rağmen acı çekiyoruz

Egeli ihracatçılar temmuzda yüzde 8 artışla 1,65 milyar dolarlık dış satıma imza attı.

Ocak-temmuz döneminde EİB’nin ihracatı yüzde 1 artışla 10 milyar 653 milyon dolara çıkarken, son 12 ayda yüzde 2 artışla 18 milyar 522 milyon dolara ulaştı.

Sektörlerde dikkat çeken artışlar

Sanayi ihracatı yüzde 8 artışla 889 milyon dolara, tarım ihracatı yüzde 9 artışla 654 milyon dolara yükselirken madencilik sektörü 107 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

EİB çatısı altında:

* Demir ve demirdışı metaller ihracatı temmuzda yüzde 29 artışla 243 milyon dolara çıktı, son 12 aylık ihracat 2,5 milyar doları geçti.

* Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 32 artarak 169,5 milyon dolara ulaştı.

* Hazır giyim 128,5 milyon dolar,

* Tütün yüzde 24 artışla 112 milyon dolar,

* Hububat-bakliyat yüzde 22 artışla 99,3 milyon dolar,

* Kuru meyve yüzde 21 artışla 78 milyon dolar oldu.

Ege Bölgesi ihracatı 2,5 milyar doları aştı

Temmuzda Ege Bölgesi’nin toplam ihracatı yüzde 11,5 artışla 2 milyar 557 milyon dolara çıktı. İzmir 1 milyar 238 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Manisa 445,8 milyon dolar, Denizli ise 416 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En çok ihracat ABD’ye

EİB üyeleri temmuzda en fazla ihracatı 143,7 milyon dolarla ABD’ye yaptı. Almanya 143,1 milyon dolarla ikinci olurken, İtalya 98,6 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Eskinazi: “Artış sorunları örtmemeli”

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracat artışına rağmen sanayide daralmanın sürdüğünü belirterek, “İhracat rakamlarındaki artış acı çektiğimiz gerçeğini değiştirmiyor. Türk ihracatçısının rekabetçiliğini güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Tarım sektörlerine özel kredi paketi talep eden Eskinazi, “Yüksek faiz-düşük kur kıskacında sermayeler eridi. TL reeskont kredilerinde günlük 4 milyar TL olan limitin 6 milyar TL’ye çıkarılması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.