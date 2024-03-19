Batı Anadolu Serbest Bölgesi kapılarını açtı

Özlem SARSIN

Türkiye’nin 19. serbest bölgesi olan ve tam kapasiteye ulaştığında 20 bin kişiyi istihdam ederek, yılda 4 milyar dolarlık ticaret, 2 milyar dolarlık ihracat sağlayacak olan Batı Anadolu Serbest Bölgesinin resmi açılışı Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katıldığı törenle yapıldı.

Yatırım ruhsatı alan firmaların üretime başlaması ile bölgede 2024 sonuna kadar 500 kişi istihdam edilerek 20 milyon dolarlık ihracat sağlanması, 2025 sonunda ise bin kişilik istihdamla 70 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşılması hedefleniyor.

Bergama’nın Yukarıkırıklar mahallesinde 2,5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan ve 20 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenen, yıllık 4 milyar dolar ticaret hacmi ile 2 milyar dolar ihracat gerçekleştirmesi beklenen BASBAŞ’ın açılışında konuşan Bolat, “BASBAŞ Türkiye ekonomisinde bir yıldız gibi parlayacak.

Buradaki yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ile İzmir’in ve Kuzey Ege’nin ekonomisi güçlenecek” dedi. Bolat, “Kısa süre içinde fabrikalar tamamlanacak, çevreye duyarlı yatırımlarla, yenilenebilir enerjiye, ülkemizim ekonomisini üretim yatırım ve ihracat olarak büyük katkılar sunacak.

Serbest bölgeler istihdam sağlamak, döviz kazandırmak amacıyla uluslararası ticarette çok önemli. Bergama Serbest Bölgesi’nin başarılı olacağına inandıklarını kaydeden Bolat, “Limanlara çok yakın bir mesafede, Bakırçay Havzası’ndaki bu serbest bölge tarımsal, sanayi, turistik zenginliğinin yanında ticari zenginlik ve uluslararası ticaret anlamında da büyük değer katacak.

31 milyar dolarlık ticaret hacminin yüzde 30’unu ihracat geliri olarak elde ettik. Serbest bölgelerimizde araştırma geliştirme yoğun yüksek katma değerli inovasyon ve teknoloji odaklı malların ve hizmetlerin üretilmesi temel hedeflerimiz arasında. Hem üretim hem ihracat hem de ülkemize döviz kazandırmak bu serbest bölgelerin kurulmasındaki en önemli hedeflerinin arasında yer almakta” açıklamasında bulundu.

Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (BASBAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Dr. Faruk Güler de, “BASBAŞ, ülkemizin çok daha büyük hedeflere ulaşması için sorumluluk alarak, ülkemizin ekonomik kalkınması ve toplumsal refahı için daha fazla yatırım çekmeye ve yüksek teknoloji transferi sağlamaya odaklanmıştır” dedi.

5G altyapısına sahip ilk serbest bölge olacak

Dr. Güler, Türkiye’de, serbest bölgeler içinde 5G altyapısına sahip ilk bölge olarak sürdürülebilir ve çevre dostu bir anlayışı benimsediklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Bölgenin 1,5 milyon metrekarelik ilk etabında 30 yıllık ihtiyacımızı görecek şekilde altyapıyı tamamlamış bulunuyoruz.

Hedef yatırımcılar için nitelikli ara eleman bulmak çok önemli. İddia ediyorum, burada yatırım yapacak şirketler ara elaman sıkıntısı çekmeyecek. Önceden hazırlayacağımız eğitim programlarından geçecek meslek lisesi ve meslek yüksekokulu mezunlarımızı yatırımcılarımız için biz hazır edeceğiz.”

Ticaret Bakanı Bolat, İzmir'de organize sanayi bölgesini ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl 267 milyar dolarlık mal, 110 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla ülkeye 377 milyar dolar döviz kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Bakan Bolat, yönetim kuruluyla toplantı gerçekleştirdi.

Organize sanayi bölgelerinin, ülkenin sanayileşme atağında çok büyük önem taşıdığını belirten Bolat, kümelenme projeleriyle gelişen organize sanayi bölgesi yatırımlarının AK Parti döneminde çok büyük bir ilerleme sağladığını kaydetti.

Bolat, organize sanayi bölgesi sayısını 190 civarından 348'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, 34'ü de Tarım ve Orman Bakanlığında olmak üzere 382'ye çıkardıklarını anlatarak buraların üretime, ihracata büyük katkı verdiğini dile getirdi. İzmir'in yıllık yaklaşık 24 milyar dolar ihracat, 13 milyar dolar da ithalat yaptığına işaret eden Bolat, sanayinin gelişmesinde yerli üretim ve ihracat pazarlarının artışının büyük önem taşıdığını ifade etti.