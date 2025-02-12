Bayraktar TB3 SİHA'nın ilk ihracat rotası Endonezya oldu

Türk savunma sanayisi ürünü silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün ilk ihracatının Endonezya'ya gerçekleştirileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya ziyareti kapsamında, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Republikorp Kurucusu Norman Joesoef arasında, "Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI İhracatına Yönelik Ortak Üretim Anlaşması" imzalandı.

Alınan bilgiye göre anlaşma kapsamında, Endonezya'ya 60 Bayraktar TB3 ile 9 Bayraktar AKINCI ihraç edilecek. Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı Endonezya'ya gerçekleştirilmiş olacak.

Bayraktar TB3 SİHA'nın özellikleri

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip bulunuyor.

Bayraktar TB3, kabiliyetleriyle sınıfındaki insansız hava araçlarına göre önemli yenilikler barındırıyor.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine sahip olan milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebiliyor. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek kullanıcısının caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapıyor.

Yüksek irtifa, uzun havada kalış süresi ve geniş faydalı yük seçeneğiyle muharebe sahasında önemli caydırıcı güce sahip olan Bayraktar AKINCI, bunun yanında yangın, deprem, arama-kurtarma operasyonları gibi durumlarda insani yardım ekiplerine katkı sağlıyor.

Endonezya basını ne dedi?

Bayraktar TB3 SİHA'nın Endonezya'ya ihracatı ülke basınında da geniş yer buldu.

Ülkenin resmi haber ajansı Antara News'ün "Endonezya ile Türkiye savunma ve güvenlik alanında işbirliğini genişletecek" başlığıyla bir haber yayımladı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezyalı mevkidaşı Prabowo Subianto tarafından yapılan ortak beyannamedeki ifadelere yer verildi.

CNN Indonesia ise "Endonezya-Türkiye SİHA fabrikasının inşası için işbirliği anlaşması imzaladı" başlığıyla haberinde anlaşmayı ön plana çıkardı.

Jakarta Globe sitesi de "Türk savunma firması Baykar, Endonezya'da dron fabrikasının inşaatı için anlaşma imzaladı" başlığıyla yayımlanan haberinde SİHA'ların dünyada yaygın kullanımına dikkat çekildi.

Kontan, Kuatbaca, Detik News, Indoraya News siteleri de haberlerinde söz konusu anlaşmayı başlığa taşıdı.