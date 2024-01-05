Belçika, bebek kıyafetleri tedarikçisi arıyor

Her gün sayısız ilanlar yayınlayan TurkishExporter aracılığıyla bugüne kadar birçok ihracatçı, kapılarını dünyaya açarak ticaretteki yükselişini sürdürüyor. Bugün ise bu ilanlara bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Belçika hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren ithalatçı bir firma Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den bebek kıyafetleri satın alacağını belirtti.

İlanını Türkçe bırakan Belçikalı ithalatçı ile kolayca iletişime geçebilecek olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hazır giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de hazır giyim üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatını artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie Databank”ı ziyaret etmelisiniz.

Bu kaynak, binlerce hazır giyim ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. Hazır giyim sektöründe ihracat yapıyor ve ithalatçı firmalara ulaşmak istiyorsanız, en kolay ve hazır müşteri listeleri şimdi Forie Databank’ta.