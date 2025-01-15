Belçikalılar Türk çayını sevdi! Beş yıl ihracatta lider

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), çayın 2020'de 17,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçen ihracatının son 5 yılda yüzde 44 artarak 25,1 milyon doları aştığını bildirdi.

Belçika, 2020-2025 arasında en fazla çay dış satımı yapılan ülke oldu.

Türkiye'den 2020'de Belçika'ya 5 milyon 598 bin 318, 2021'de 6 milyon 881 bin 569, 2022'de 4 milyon 168 bin 419 ve 2023'te de 8 milyon 189 bin 149 dolarlık çay ihraç edildi.

Ülkeden 2024'te yapılan çay ihracatında da Belçika başı çekerken, Belçika'yı Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) takip etti.

Hangi ülkelere satılıyor?

Türkiye'den geçen yıl Belçika'ya 8 milyon 503 bin 366, Birleşik Krallık'a 4 milyon 232 bin 179 ve KKTC'ye de 2 milyon 19 bin 892 dolarlık dış çay satışı yapıldı.

Ülkeden geçen yıl, 2023'ten farklı olarak Gine-Bissau, Küba, Tunus, Mali, Mısır, Burundi, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Cibuti, Kolombiya, Kamboçya ve Slovenya'ya da çay ihraç edildi.

Türkiye'den 2024'te yapılan çay ihracatının yüzde 62'si Rize'den gerçekleştirildi. Kentten geçen yıl 29 ülkeye 3 bin 104 ton karşılığı 11 milyon 143 bin 558 dolarlık çay satıldı.