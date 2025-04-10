Bölgesel ticarette zirve kimin? Komşu ülkelere ihracat ilk çeyrekte 6,2 milyar doları aştı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin toplam ihracatı bu dönemde 65,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, komşu ülkelere yapılan dış satım toplam ihracatın yaklaşık yüzde 9,6’sını oluşturdu.

İlk çeyrekte komşu ülkeler arasında en fazla ihracat Irak’a gerçekleştirildi. Türkiye, bu ülkeye 2 milyar 563 milyon 861 bin dolarlık ürün gönderdi. Irak’ı sırasıyla:

Bulgaristan – 1 milyar 176 milyon 583 bin dolar

Yunanistan – 910 milyon 145 bin dolar

İran – 544 milyon 498 bin dolar

Gürcistan – 539 milyon 989 bin dolar

Suriye – 507 milyon 889 bin dolar

Ermenistan – 106 bin dolar şeklinde diğer komşular izledi.

Suriye ihracatında dikkat çeken artış

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın en fazla arttığı ülke, yüzde 37,9 ile Yunanistan oldu. 2024'ün ilk çeyreğinde 660 milyon dolar olan dış satım, bu yılın aynı döneminde 910 milyon dolara ulaştı.

Suriye ile gelişen siyasi ve ticari ilişkiler, dış ticaret rakamlarına da yansıdı. 2024’ün aralık ayında yaşanan rejim değişikliğinin ardından iki ülke arasında yapılan karşılıklı ziyaretler, diplomatik adımlar ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla ihracat hacmi yüzde 31,2 artarak 507 milyon 889 bin dolara çıktı.

2024-2025 yıllarında ocak-mart dönemleri itibarıyla komşulara yapılan ihracat (bin dolar) verileri şöyle: