Türkiye'nin risk priminde gerileme!

Türkiye'nin 5 yıllık kredi riski primi (CDS) 40 baz puan düşüşle 337 puana geriledi.

Kredi risk priminde dikkat çeken artışlar

Son haftalarda Türkiye'nin kredi risk priminde (CDS) dikkat çekici bir artış yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından, Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri 279 baz puana yükseldi.

Bu gelişme sonrasında risk primi artış eğilimini sürdürdü ve 7 Nisan 2025 tarihinde 372 baz puana kadar çıktı. Bu seviye, Kasım 2023’ten bu yana görülen en yüksek değer olarak kaydedildi.

CDS’teki yükselişin yalnızca iç siyasi gelişmelere değil, küresel ekonomik faktörlere de bağlı olduğu değerlendiriliyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'e uyguladığı yeni gümrük tarifeleri ve ardından gelen küresel ticaret gerilimi, gelişmekte olan ülkelerde risk algısını artırdı.

90 günlük erteleme sonrası piyasalarda rahatlama

Trump, geçtiğimiz hafta Çin’in misillemesi sonrası uygulanan vergiyi artırırken, Avrupa Birliği dahil olmak üzere 56 ülkeye yönelik tarifelere geçici olarak ara verilmesine karar verdi. Bu süreçte, Beyaz Saray 75'ten fazla ülkeyle ticaret engellerine ilişkin temas kurulduğunu ve bu tarifelerde 90 gün ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından küresel piyasalarda yaşanan rahatlama Türkiye'nin risk primi ve tahvil fiyatlamalarına olumlu şekilde yansıdı.

CDS nedir?

Kredi risk primi ya da CDS (Credit Default Swap), bir ülkenin borcunu ödeyememe riskine karşı yatırımcıların ne kadar sigorta maliyeti ödemeyi göze aldığını gösterir. Bu oran ne kadar yüksekse, o ülkenin ekonomik ve siyasi riskleri de o denli yüksek kabul edilir.

Gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek CDS seviyeleri genellikle siyasi belirsizlikler, döviz kuru dalgalanmaları ve ekonomik kırılganlıklarla ilişkilendirilir. Bu nedenle CDS, yatırımcıların ülkeye duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olarak kabul edilir.