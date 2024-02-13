Brezilya, Türkiye’den paslanmaz çelik rulo satın alacak

Türkiye’nin Latin Amerika’daki en büyük ticaret ortağı olan Brezilya 272,7 milyar dolarlık bir ithalat hacmine sahip olmasıyla biliniyor. Aralarında kökleri 160 yıldan öncesine dayanan güçlü bir bağın olduğu iki ülke, 15 milyar dolar olan ticaret hacmini 5 yıl içinde 30-35 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Bugün ise dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alan Brezilya’dan, Türkiye pazarına bir adım atıldı. Bu kapsamda mutfak eşyaları ve ekipmanları, ev aletleri, mobilyalar, tarıma yönelik aletler, bahçecilik, sivil inşaat gibi alanlarda ürünler üreten Brezilyalı bir firma Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den paslanmaz çelik rulo satın alacağını belirtti.

Brezilyalı ithalatçı ile iletişime geçecek olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Brezilya’ya kolay ihracat

Türk üreticiler ve ihracatçılar için Brezilya pazarına yönelik artık yeni bir ticaret bilgi kaynağı mevcut: "Forie Databank." Bu kaynak, ihracatçılara büyük fayda sağlayacak bir adres bankası işlevi görüyor.

Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun, Brezilya’daki potansiyel ithalatçılar, toptancılar ve mağaza zincirleri hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.