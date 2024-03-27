Bulgaristan, Türkiye’den pirinç boru ithal edecek!

Türkiye’nin, 2022 yılında rekor seviyede ihracat gerçekleştirdiği Bulgaristan’dan bugün Türkiye’deki boru üreticilerine bir ihracat fırsatı geldi. Bu kapsamda her gün sayısız ithalat ilanını kullanıcılarına sunan TurkishExporter’a ilan bırakan Bulgar firma, Türkiye'den pirinç boru ithal edeceğini belirtti.

Bulgar ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Bulgaristan’a kolay ihracat

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Bulgaristan pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyor.

Bir ihracat adres bankası gibi hizmet veren Forie Databank ile Bulgaristan’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlıyor. Tarım makinelerinden, yapı ve inşaata kadar sayısız sektörü içinde bulunduran Forie Databank, Türk işletmelerin Bulgaristan pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.