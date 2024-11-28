Çelik sektörünün ihracat hedefi 16,5 milyar dolar
Çelik sektörümüz, Eylül ayında 1,47 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle, Ocak-Eylül döneminde 12,21 milyar dolarlık ihracata imza atılmış oldu. Yılsonu hedefimiz ise geçen seneki 14,9 milyar dolarlık ihracat rakamımızın üzerine çıkarak 16,5 milyar dolara ulaşmak.
Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan ASLAN
Türk çelik sektörünün ihracat potansiyelini artırmak ve küresel düzeyde sürdürülebilir bir rekabet gücü elde etmek hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Birliğimiz, Türk çelik sektörünü dünyaya tanıtmayı ve pazar payını artırmayı birincil hedef olarak belirlemiştir.
Çelik İhracatçıları Birliği, aynı zamanda ürünlerimizin ithalatçı ülkelerin ihtiyacına uygun çeşit ve kalitede ürünler haline getirilmesini sağlamak ve ihracatçılarımızın yurtiçi ve yurtdışında karşılaştıkları sorunları çözmek amacıyla üyelerine; sektörel projeler, UR-GE çalışmaları, heyetler, fuar ve konferans katılımları, uluslararası ticaret davalarında sektör savunuculuğu ve danışmanlık desteği, çalıştaylar, eğitimler, raporlar ve bilgilendirmeler gibi çeşitli etkinlikler ve çalışmalarla hizmet veriyor.
Rekabetçi fiyatlar ve etkili pazarlama stratejileri sayesinde Türk çelik sanayi dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyor. Pazar büyüklüğümüzü bu ihracat rakamlarına bakarak açıklarsak; Türkiye’nin 2023 yılında ana ihracat pazarı olan AB’ye 4,5 milyon ton, yakın ve Ortadoğu ülkeleri’ne 3,3 milyon ton, diğer Avrupa ülkelerine yaklaşık 2 milyon ton, Kuzey Afrika Bölgesine 1,6 milyon ton, Latin Amerika Bölgesine ise 1 milyon ton ihracatı oldu.
Çin’in çekildiği dönemde Afrika, Uzakdoğu ve Güney Amerika pazarlarını sektörümüzün ihracat kabiliyeti sayesinde domine etmiş ve oluşan yeni tedarik akışını sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımızı sürdürmüştük. Ancak durumun tersine dönmesiyle Çin, yine dünya toplam çelik tüketiminin/üretiminin yüzde 60’ını domine eder oldu. Çelik fiyatları Çin’in gücünü etkilerken bir yandan da global çelik endüstrisinde ciddi daralma yaşanması ihracatımızı zorluyor. Bu durumun önümüzdeki dönemde de bir süre daha bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz.
Sektörümüz, inşaat çeliği ihracatında dünya lideri
Ocak-Ağustos 2024 sıvı çelik üretim verilerine göre Türkiye, Almanya’dan sonra dünya sıralamasında 8’inci sırada yer alıyor. 200 ülkeye ihracat yapan sektörümüz; dünyada sekizinci olmanın yanı sıra Avrupa’nın 2’nci büyük üreticisi, dünyanın 5’inci büyük ihracatçısı ve inşaat çeliği ihracatında ise dünya lideri konumunda bulunuyor. Dünyada önde gelen pazarlara bakıldığında AB ülkeleri, Kuzey Amerika bölgesi ve Latin Amerika bölgesi öne çıkıyor.
Türk çelik ihracatçıları özellikle AB pazarında kota, haksız damping vergilerine rağmen en önde gelen ihracatçı konumundadır. Diğer taraftan ABD tarafından sadece Çin, Rusya ve Türkiye gibi bazı ülkelere uygulanan Section 232 vergisi nedeniyle bu pazarda etkinliğimizi kaybetmiş durumdayız. Section 232 vergisi ilk çıktığı dönemde tüm dünya ülkelerine uygulanırken günümüzde sadece Türkiye’nin dahil olduğu az sayıda ülkeye karşı uygulanıyor. Bu durum rakiplerimizi ABD pazarında avantajlı konumda olmalarına neden olmuştur.
2024 yılının ilk 9 ayındaki ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artışla 13,3 milyon ton gerçekleşmiştir. 2024 yılının ilk 8 ayında ithalat ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,5 düşüşle 13,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. En fazla ihracatı yapılan ürünleri 2,5 milyon ton ile inşaat çeliği, 2,4 milyon ton ile yassı sıcak ve 1,5 milyon ton ile dikişli boru olurken hurda dışında en fazla ithalatı yapılan ürünler ise 2,9 milyon ton ile yassı sıcak, 2,4 milyon ton ile alaşımsız slab ve 1,8 milyon ton ile alaşımsız kütük olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler; 1,2 milyon ton ile Romanya, 1 milyon ton ile İtalya ve 560 bin ton ile İspanya olurken en fazla ithalat yapılan ülkeler ise 2,6 milyon ton ile Çin, 2,5 milyon ton ile Rusya ve 1,3 milyon ton ile Malezya olmuştur.
Matil bünyesinde hidrojen kullanımı için çalışıyoruz
Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamda, 1 Ekim 2023-31 Aralık 2025 tarihleri arasında, mali yükümlülük doğmayacak bir geçiş dönemi yaşayacağız. Geçiş döneminin, uygulama esaslarının oturtulması, veri toplanması ve uygulamanın iyileştirilmesine yönelik aksayan noktaların tespit edilmesi gibi amaçlara hizmet ederek geçirilmesinin büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. ÇİB tarafından kurulan Matil A.Ş. bünyesinde demir-çelik sektöründe enerjinin temiz olarak üretimine imkân veren hidrojen kullanımı üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Birlik olarak ithalata ek vergi uygulanmasını talep ettik
Türkiye bir çelik merkezine dönüşebilir ancak dünyada trend haline gelen korumacılık önlemleri, ihracat performansını olumsuz etkiliyor. AB’nin uyguladığı kotalar, ABD vergileri gibi Türkiye’ye karşı alınmış ciddi ticari önlemler var. Korumacılığın yanı sıra hammaddede dışarıya bağımlı olunmasının sektörümüze getirdiği olumsuzluklar için farklı yatırımlar gerçekleştirilmesi adına devletimizin desteğiyle sağlayacağımız açılımların takipçisi olunmalı. Ayrıca, STA imzaladığımız ülkelerden çelik ithal edilmesi de iç piyasadaki dengeleri bozuyor.
Biz de ülke olarak ciddi bir strateji belirleyip, gerekli düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmeliyiz. Bu noktada resmi kurumlara başvurularımızı yaptık. Yapılacak incelemeler sonucunda bu ithalatlarda bir sübvansiyon uygulandığı ortaya çıkarsa söz konusu ithalata ek vergi uygulanmasını talep ettik. Bu noktada Türk çelik sektörünün temsilcileri olarak dampingli ithalatın engellenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.