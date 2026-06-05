Dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesine indi
Mayıs ayında ihracat bayram tatili nedeniyle yüzde 9,3’lük düşüşle 22 milyar 504 milyon dolar oldu. Aynı ayda ithalat da yüzde 10,7 düşüşle 28 milyar 103 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen ay dış ticaret açığı da yüzde 15,7 azalarak 5,6 milyar dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesine indi.
Ferit PARLAK
İhracat mayıs ayında bayram tatilinin etkisiyle sert düştü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile birlikte mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı.
Buna göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 6 günlük iş kaybının yaşandığı mayıs ayında ihracat yüzde 9,3 azalışla 22 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı ayda ithalat da yüzde 10,7 düşerek 28 milyar 103 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Dış ticaret açığı da bu dönemde yüzde 15,7 düşüşle 5 milyar 599 milyon dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesine indi.
Bölgede yaşanan savaş ve küresel risk ve belirsizliklere rağmen mayıs ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 3’üncü mayıs ayı ihracatına ulaşıldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 1,2 puan artarak yüzde 80,1 oldu.
Otomotiv ilk sırada, savunma atak yaptı
İlk beş aylık ihracat 111,2 milyar dolara, son 12 aylık ihracat ise 273,5 milyar dolara ulaştı. İlk 5 ayda ithalat da yüzde 1,2 yükselişle 153 milyar 905 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 0,8 artışla 265 milyar 74 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 3,6 yükselişle 42 milyar 736 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Geçen ay en fazla ihracatı yine otomotiv sektörü yapı. Otomotiv sektörünün ihracatı yüzde 17,2’lik düşüşle 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu sektörü 3 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,5 milyar dolarla elektrik elektronik, 1 milyar 426 milyon dolarla çelik sektörü takip etti.
Geçen ay sadece yaş meyve sebze, kimyevi maddeler ile savunma sanayi sektörleri ihracatını artırmayı başardı. Savunma sanayinin ihracatı mayısta yüzde 33,9’luk artışla 992.2 milyon dolara çıktı. En çok ihracat yapan 5 il İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa ve İzmir şeklinde sıralandı. Mayıs ayında 888 firma ilk kez ihracat yaptı. Bu firmaların ihracata katkısı 89 milyon dolar oldu.
Pariteden 5 ayda 3,8 milyar dolar katkı
Mayısta parite ihracata 347 milyon dolar katkı verdi. Paritenin ihracata ilk 5 aylık katkısı ise 3,8 milyar dolar oldu.
Mayısta en fazla ihracat yapılan ülke, 1,7 milyar dolarla Almanya olarak öne çıktı. Bu ülkenin ardından 1,5 milyar dolarla ABD ve 1,1 milyar dolarla İtalya geldi. Körfez ülkelerine ihracatta İran geriliminin etkisi ile devam etse de düşüş hızı yavaşları. Körfez ülkelerine ihracat bir önceki aya göre yüzde 7,7, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 16,2’lük düşüşle 2,2 milyar dolara düştü. Martta Körfez ülkelerine ihracat aylık bazda yüzde 30, yıllık bazda yüzde 37,2 gerilemişti.
Hizmetler ihracatında da artış devam ediyor. Geçen yılı 122,6 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla kapatan Türkiye’nin bu yılki hedefi 128 milyar dolar İlk çeyrekte hizmet ihracatı 21,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında hizmet ihracatı 7,5 milyar dolar olurken, mayıs ayı itibarıyla hizmet ihracatı yüzde 3,4’lük artışla 122,4 milyar dolara ulaştı. Böylece mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmetler ihracatı 396 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.
“Çin’de fiyatlar artıyor bunu fırsata çevirelim”
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Çinli üreticilerin artan maliyetleri fiyatlara yansıtmak durumunda kaldığını söyledi. Gültepe, “Avrupa ve ABD’de alımlar hızlanırken Çin’de fiyatların artmaya başlaması, ülkemiz için bir fırsat kapısı aralayabilir. Geçmişte bu tarz gelişmeleri fırsata dönüştürmüştük. Yeni denklemde siparişlerin bir bölümünü ülkemize çekebiliriz. Ancak üretici fiyatları, Türkiye’de 40 aydır aralıksız artıyor. Dolayısıyla üretim cephesinde ivedilikle ‘fiyat-maliyet senkronizasyonuna’ ihtiyacımız var” diye konuştu.
Bolat: Gümrük Birliği ihtiyaçları karşılamıyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Birliği’nin Türk sanayisi için bir dönüm noktası olduğunu, ancak 30 yılın ardından bu yapının artık günümüzün ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını söyledi. Bolat. “Bununla birlikte, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği sayesinde sahip olduğu malların serbest dolaşımı, teknik mevzuat uyumu ve AB tedarik zincirlerine entegrasyonu son derece değerlidir ve önemli bir dengeleyici unsurdur.
AB ile sahip olduğumuz mevcut yapı, AB’nin STA akdettiği ülkeler ile gerçekleştirdiği iş birliğinin ötesinde bir entegrasyondur. Türkiye, Gümrük Birliği kapsamındaki hak ve yükümlülükleri çerçevesinde, karşılıklı faydaya dayalı STA ve TTA’larını ihracatçılarının rekabet gücünü koruyacak şekilde genişletmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.