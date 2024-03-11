DTÖ, küresel mal ticaretinde zayıf toparlanma öngörüyor

Raporda, DTÖ Mal Ticareti Barometresi'nin 100.6 ile temel değer olan 100 puanın biraz üzerinde olduğu, bunun mal ticaretinin 2024'ün ilk aylarında kademeli olarak toparlanmaya devam etmesi gerektiğini gösterdiği ancak bölgesel çatışmalar ve jeopolitik gerilimler nedeniyle herhangi bir kazanımın kolayca raydan çıkabileceği aktarıldı.

Dünya mal ticareti hacminin geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.4, 2022 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 2.5 azaldığı vurgulanan raporda, 2023 Ocak-Ekim döneminde mal ticaretinin çoğunlukla sabit kaldığı ve üçüncü çeyrekte de yılın başından bu yana neredeyse hiç değişmediği kaydedildi. Raporda, bu gelişmelerin DTÖ'nün 2023 yılında mal ticaretinde yüzde 0.8 büyüme öngören son tahmininden daha olumsuz olduğu ifade edildi.

Barometre bileşenlerinin çoğunlukla nötr olduğuna işaret edilen raporda, ihracat siparişleri ve hava taşımacılığı göstergelerinin trendin biraz üzerinde yükseldiği, konteyner taşımacılığı ve hammadde ticareti göstergelerinin ise trendin biraz altında kaldığı belirtildi. Raporda, otomobil üretim ve satış endeksinin son dönemde ivme kaybetmesine rağmen trendin oldukça üzerinde seyrettiği vurgulandı.

Geçen yıl ortalamanın altındaki mal ticareti büyümesinin 2024'te toparlanmasının beklendiği aktarılan raporda ancak aşağı yönlü risklerin yaygınlığı nedeniyle belirsizliğin yüksek olmaya devam ettiğinin altı çizildi. Barometredeki 100'den büyük okumalar, trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar ise trendin altındaki büyümeye işaret ediyor. DTÖ Küresel Mal Ticareti Barometresi yılda 4 kez yayımlanıyor.