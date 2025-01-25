Dünya sofralarını lezzetlendiren Türk zeytininin 2024 ihracat hacmi: 60 milyon dolar

Siyah ve yeşil zeytin ihracatını 2023'e göre yüzde 29 artırarak 48 milyon 295 bin dolardan, 59 milyon 809 bin dolara yükselten Türkiye, 2024'te 48 ülkeye ihracat yaptı. Siyah ve yeşil zeytin ihracatında 2024'te yeni pazarların eklenmesi bir diğer zevindirici gelişme oldu.

UİB'nin paylaştığı verilere göre, Türkiye'den yapılan siyah zeytin ihracatı, 2023'e göre yüzde 25,4 artarak geçen yıl 52 milyon 352 bin dolara ulaştı. Siyah zeytin üreticileri 2024'te en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı. Bu ülkeye geçen yıl yapılan siyah zeytin ihracatı, 2023'e göre yüzde 19,62 artarak, 24 milyon 146 bin dolardan 28 milyon 884 bin dolara yükseldi.

İkinci sıradaki ABD'ye gerçekleştirilen dış satım ise yüzde 15,57'lik artışla 2 milyon 967 bin dolardan 3 milyon 429 bin dolara ulaştı. Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki Hollanda'ya 2023'te yaptığı 1 milyon 806 bin dolarlık ihracat, 2024'te yüzde 38,34 artarak 2 milyon 499 bin dolar oldu.

5 yeni ülke siyah zeytin ihracat listesinde...

Siyah zeytin üreticilerinin Kuzey Makedonya'ya yaptığı ihracatta ciddi artış görüldü. Bu ülkeye yapılan dış satım yüzde 1477'lik artışla 9 bin dolardan 151 bin dolara çıktı. Bir önceki yıl 350 bin dolarlık dış satım yapılan Avustralya'ya, 2024'te yüzde 199'luk artışla 1 milyon 50 bin dolarlık siyah zeytin satıldı.

2023'te dış satımın olmadığı Kosova, Finlandiya, Çin, Litvanya ve Angola'ya geçen yıl siyah zeytin ihracatı yapıldı.

Yeşil zeytin ihracatında rekor artış Ürdün'de yaşandı

Türkiye'den yapılan yeşil zeytin ihracatı, 2023'e göre yüzde 3,6 artarak 2024'te 7 milyon 457 bin dolara ulaştı. En fazla dış satım 3 milyon 315 dolarla Almanya'ya yapıldı.

Listenin ikinci sırasındaki Birleşik Krallık'a ihracat da yüzde 85,51'lik artışla 445 bin dolardan 826 bin dolara çıktı. Üçüncü sıradaki ABD'ye 2023'te yapılan 440 bin dolarlık dış satım, yüzde 37 artarak 2024'te 603 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Yeşil zeytin üreticilerinin Ürdün'e yaptığı ihracat yüzde 398'lik artışla 6 bin dolardan 32 bin dolara çıktı. Bir önceki yıl 32 bin dolarlık dış satım yapılan Irak'a, 2024'te yüzde 257 artışla 116 bin dolarlık yeşil zeytin satıldı.

2023'te dış satımın olmadığı Finlandiya, Çin, Karadağ, Kosova, Sırbistan ve Angola'ya geçen yıl, yeşil zeytin ihraç edildi.