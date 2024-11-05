Düzde ekim ayında 4,5 bin tonu aşan fındık ihracatıyla rekor kırdı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkenin fındık üretim ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-ekim dönemindeki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu, yeni sezon mahsulünün iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü belirtildi.

Açıklamada, 2023'te kentten 9 bin 728 ton fındık ihraç edildiği hatırlatılarak, bu yılın ocak-ekim döneminde 14 bin 82 ton iç fındığın Avrupa Birliği ülkelerine gönderildiği ifade edildi.

Özellikle ekimde yüksek dış satım rakamına ulaşıldığı ve ay içerisinde 4 bin 552 tonluk rekor ihracatın gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, yılın kalan 2 ayında da yüksek ihracat beklendiği kaydedildi.