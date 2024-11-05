Düzde ekim ayında 4,5 bin tonu aşan fındık ihracatıyla rekor kırdı
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 ekim ayında bölgeden 4 bin 552 tonluk fındık ihraç edildiğini açıkladı. Bu yılın ocak-ekim döneminde ise Avrupa Birliği ülkelerine satılan iç fındık miktarının 14 bin 82 tona ulaştığı belirtildi.
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkenin fındık üretim ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-ekim dönemindeki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu, yeni sezon mahsulünün iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü belirtildi.
Açıklamada, 2023'te kentten 9 bin 728 ton fındık ihraç edildiği hatırlatılarak, bu yılın ocak-ekim döneminde 14 bin 82 ton iç fındığın Avrupa Birliği ülkelerine gönderildiği ifade edildi.
Özellikle ekimde yüksek dış satım rakamına ulaşıldığı ve ay içerisinde 4 bin 552 tonluk rekor ihracatın gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, yılın kalan 2 ayında da yüksek ihracat beklendiği kaydedildi.