EİB ihracatta 19 milyar dolar eşiğini aştı: Haziranda 87 yıllık tarihin en yüksek aylık ihracatı gerçekleşti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), son 12 aylık ihracatını yüzde 3 artırarak 19 milyar dolara çıkardı. Böylece birlik, dört yıldır 18,5 milyar dolar seviyesinde seyreden ihracatını 19 milyar doların üzerine taşıdı.

"EİB 2026 Yılı İlk Yarı Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, haziran ayında gerçekleştirilen 1 milyar 744 milyon dolarlık ihracatla birliğin 87 yıllık tarihindeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını söyledi.

Öztürk, küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve yüksek maliyet baskısına rağmen ihracatta güçlü performansın korunduğunu belirtti.

AB'nin payı yüzde 49'a çıktı

Yılın ilk yarısında 215 ülke ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Öztürk, 115 ülkeye yapılan ihracatın artırıldığını ifade etti.

Almanya, ABD ve İtalya'nın en büyük pazarlar olmayı sürdürdüğünü belirten Öztürk, Avrupa Birliği'ne ihracatın yüzde 14 artışla 4,6 milyar dolara yükseldiğini, toplam ihracat içinde AB'nin payının ise yüzde 49'a ulaştığını kaydetti.

1,6 milyar liralık devlet desteğine aracılık edildi

EİB'in yılın ilk yarısında 2 bin 325 firma ve iş birliği kuruluşuna 1 milyar 568 milyon liralık devlet desteğinin aktarılmasına aracılık ettiğini belirten Öztürk, bu tutarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 arttığını söyledi.

Yılın ikinci yarısında yapay zekâ, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve inovasyon başlıklarında çalışmaların yoğunlaşacağını ifade eden Öztürk, uluslararası fuarlar, ticaret heyetleri ve UR-GE projeleriyle ihracatçıların yeni pazarlara erişiminin destekleneceğini dile getirdi.

İhracatçıların rekabet gücünün korunması için döviz dönüşüm desteğinin artırılması, istihdam desteğinin yükseltilmesi, reeskont kredi limitlerinin genişletilmesi ve üretici ihracatçılara yönelik kurumlar vergisi indiriminin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, 2026'yı 19 milyar doların üzerinde ihracatla tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Demir-çelik ve tekstilde katma değer vurgusu

EİB bünyesinde en yüksek ihracatı 1,3 milyar dolarla Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği gerçekleştirdi. Birlik Başkanı Fatih Uysal, yüksek maliyetler, finansmana erişim ve AB'nin yeni ticaret politikalarının sektör üzerindeki baskısına dikkat çekerek yapısal destek çağrısında bulundu.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Turan Göksan ise örme kumaş ihracatında birim fiyatın Türkiye ortalamasının iki katına ulaştığını belirterek, sektörün rekabet gücünü sürdürülebilir üretim, dijitalleşme ve yapay zekâ yatırımlarıyla artırmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, tekstil sektöründe yürütülen UR-GE projesinin Ticaret Bakanlığı tarafından "en iyi uygulama" ödülüne layık görüldüğünü ifade etti.