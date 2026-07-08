TÜİK açıkladı: Haziranda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, aylık bazda en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşti. DİBS, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,60, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,42 oranında yatırımcısına reel kazanç sağladı.

Aynı dönemde Yİ-ÜFE'ye göre mevduat faizi (brüt) yüzde 1,36, Amerikan doları ise yüzde 0,05 reel getiri elde etti. Buna karşılık Euro yüzde 1,41, BIST 100 endeksi yüzde 3,13 ve külçe altın yüzde 7,39 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE bazlı hesaplamada ise mevduat faizi (brüt) yüzde 2,17, Amerikan doları yüzde 0,85 oranında reel getiri sağlarken; Euro yüzde 0,62, BIST 100 endeksi yüzde 2,36 ve külçe altın yüzde 6,64 oranında reel kayıp yaşattı.

Üç ayda mevduat faizi öne çıktı

Üç aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri mevduat faizinde (brüt) görüldü. Mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,07 oranında yatırımcısına kazandırdı.

Bu dönemde en fazla kaybettiren yatırım aracı ise külçe altın oldu. Altın, Yİ-ÜFE bazında yüzde 16,99, TÜFE bazında ise yüzde 16,29 oranında reel kayıp oluşturdu.

Altı ayın lideri BIST 100 oldu

Altı aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,16 oranında yatırımcısına kazandırdı.

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE bazında yüzde 8,66, TÜFE bazında ise yüzde 9,95 oranıyla en fazla reel kayıp yaşatan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Yıllık bazda en yüksek reel getiri BIST 100'de

Yıllık değerlendirmede de BIST 100 endeksi yatırımcısına en yüksek reel kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,93, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,34 oranında reel getiri sağladı.

Yıllık bazda Yİ-ÜFE'ye göre külçe altın yüzde 16,14, DİBS yüzde 6,87 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 5,24 oranında reel kazanç sağladı. Amerikan doları yüzde 8,48, Euro ise yüzde 8,60 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE bazlı yıllık hesaplamada ise külçe altın yüzde 12,60, DİBS yüzde 3,62 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,04 oranında reel getiri sağlarken, Amerikan doları yüzde 11,26 ve Euro yüzde 11,38 oranında reel kayıp yaşattı.