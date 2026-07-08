EIA Brent petrol tahminini 2027 için 65 dolara indirdi

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EIA (ABD Enerji Enformasyon İdaresi) Brent petrol tahmini, küresel arz beklentilerindeki artış ve stok çekişlerindeki yavaşlama nedeniyle aşağı yönlü revize edildi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin 7 Temmuz 2026 tarihli Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporuna göre Brent petrolün üçüncü çeyrekte ortalama 74 dolar, 2027’de ise ortalama 65 dolar olması bekleniyor. Kurum, haziran ayı raporunda 2027 Brent tahminini 79 dolar olarak açıklamıştı.

EIA Brent petrol tahmini arz artışıyla geriledi

EIA, 18 Haziran’da ABD ile İran arasında çatışmayı sona erdirmeye ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaya yönelik mutabakat zaptı imzalanmasının ardından küresel petrol üretimi beklentilerini yukarı çekti. Kuruma göre yılın geri kalanında üretimin büyük bölümünün çatışma öncesi ortalamalara yaklaşması bekleniyor.

Raporda, kapatılmış ham petrol üretiminin büyük kısmının 2027’nin ilk çeyreğinde yeniden devreye alınacağı öngörüldü. Bu varsayım, EIA Brent petrol tahmini üzerinde doğrudan etkili oldu. Kurum, ticaret akışlarının yeniden kurulmasıyla küresel stoklardan çekilecek petrol miktarının önceki tahminlere göre azalacağını bildirdi.

Küresel petrol stoklarında çekiş beklentisi azaltıldı

EIA, küresel petrol stoklarının 2026’nın üçüncü çeyreğinde günlük 2,2 milyon varil azalmasını bekliyor. Haziran raporunda aynı dönem için stok çekiş tahmini günlük 7 milyon varilin üzerindeydi. İkinci çeyrekte ise stoklardan günlük 5 milyon varil petrol çekildiği hesaplandı.

Kurum, artan petrol üretimiyle birlikte piyasanın 2027’de çatışma öncesi arz fazlası görünümüne dönmesini bekliyor. Bu çerçevede EIA, OECD ticari ham petrol ve sıvı yakıt stokları tahminini de yukarı revize etti. 2026 için stok tahmini 2 milyar 604 milyon varile, 2027 için 3 milyar 21 milyon varile çıkarıldı.

Brent petrol haziranda 85 dolar ortalama gördü

Brent petrolün spot fiyatı haziranda ortalama 85 dolar oldu. Bu seviye, mayıs ayına göre 22 dolar, Nisan 2026’da görülen son zirveye göre ise 32 dolar düşüşe işaret etti. EIA, Brent petrolün 2026 üçüncü çeyrek ortalamasını önceki aya göre 27 dolar düşürerek 74 dolar olarak hesapladı.

Kurumun yıllık Brent tahmini 2026 için 82 dolar, 2027 için 65 dolar seviyesinde yer aldı. Haziran raporunda bu tahminler sırasıyla 95 dolar ve 79 dolar düzeyindeydi. Revizyon, 2026 için yüzde 14, 2027 için yüzde 18 oranında düşüş anlamına geliyor.

EIA, ham petrol fiyatlarındaki düşüşün ABD perakende benzin fiyatlarını da aşağı çekmesini bekliyor. Rapora göre benzin fiyatı 2026’nın üçüncü çeyreğinde galon başına ortalama 3,80 dolar olacak. Bu seviye, ikinci çeyrekteki 4,20 doların üzerindeki ortalamaya göre düşüş gösteriyor.

Kurum, düşük benzin stokları nedeniyle toptan ve perakende marjların kısa vadede fiyat düşüşünü kısmen sınırlayacağını belirtti. Stokların yeniden yükselmesi ve yaz talep sezonunun bitmesiyle perakende fiyatların dördüncü çeyrekte galon başına yaklaşık 3,40 dolara gerilemesi bekleniyor. EIA, 2027 yıllık ortalama benzin fiyatını galon başına 3,10 doların altında öngörüyor.

Doğal gaz talebi elektrik üretimiyle artacak

EIA, ABD’de elektrik üretim sektörünün doğal gaz tüketiminin 2027’de rekor seviyeye çıkmasını bekliyor. Talep artışının ana nedenleri toplam elektrik tüketimindeki yükseliş, doğal gaz santral kapasitesindeki genişleme ve görece düşük doğal gaz fiyatları olarak sıralandı.

Kurum, ABD ekonomisi genelinde doğal gaz talebinin bu yıl sınırlı artmasını, 2027’de ise yüzde 3 yükselmesini bekliyor. Rekor seviyedeki ABD doğal gaz üretiminin talep artışını karşılayacağı ve fiyatlar üzerinde sınırlı aşağı yönlü baskı oluşturacağı ifade edildi.