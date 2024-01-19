EYMSİB, 2024’te 1,5 milyar dolar ihracat hedefliyor

Özlem SARSIN

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) 2023 yılında, 805 üye ile 1 milyar 330 milyon dolara ihracata imza attı. Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 birlik arasında 4.sıraya yükseldiklerini belirten EYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “2024 yılına da hızlı bir başlangıç yaptığımızı ve güncel rakamlar itibariyle 3.sıraya yerleştiğimizi belirtmek istiyorum.

2024 yılı da en az 2023 yılı gibi ülkemiz için önemli ve anlamlı bir yıl. Türkiye’nin yeni yüzyılının ilk yılı. Başlangıçlar daima önemlidir. Bu yıl da hedeflerimizi yüksek tutmak istiyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için büyük bir gayret ve heyecanla yılın ilk gününden itibaren çalışmaya başladığımızı belirtmek istiyorum. 2018 yılında göreve geldiğimiz dönemden bu yana her yılın sonunda yeni bir ihracat rekoruna imza attık” dedi.

“Yeni URGE projelerine başlıyoruz”

İhracatta başı 160 milyon dolarla kuru domatesin çektiğini belirten Uçak, kuru domatesi sırasıyla 141 milyon dolarla biber turşuları, 124 milyon dolarla meyve suları, 110 milyon dolarla kornişon turşuları, 70 milyon dolarla taze domates, 49 milyon dolarla kiraz ve 42 milyon dolarla taze üzümün izlediğini söyledi.

Bu ürünlerin birçoğunda yılı ihracat rekorları ile tamamladıklarının altını çizen Uçak, “Ülkelere göre ihracatımızda ise toplam 128 ülke ve bölgeye ihracat yaptığımızı görüyoruz. İhracatımızda ilk 3 sırayı; 220 milyon dolarla Almanya, 181 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 118 milyon dolarla Rusya almıştır. İngiltere, Hollanda, İtalya, Polonya, Romanya, Kanada ve Fransa ilk 10 ülke içinde yer alan diğer pazarlar olmuştur. 2023 yılında ihracatımızın artmasını sağlayan birçok projeyi başarıyla yürüttük.

Yurtdışı tanıtım faaliyetleri kapsamında toplam 32 üye firmamızın katılımıyla yürüttüğümüz ve Ticaret Bakanlığımızın yüzde 75 oranında desteklediği 2 URGE Projemizi, Endonezya ve Singapur ticaret heyetleri ile sonlandırdık. Vakit kaybetmeden yeni bir URGE projemiz için kolları sıvadık ve bu ay itibariyle 39 firma ile yeni Urge programımıza start veriyoruz. Yine yurtdışı fuar katılımlarında Almanya, Rusya, İngiltere, İspanya, ve Hong Kong’da fuar katılımlarımız oldu, bu fuarlarda bölgemiz ihraç ürünlerinin tanıtımını yaparak yeni talepler topladık” dedi.

“Interfresh Fuarı’nı İzmir’e getiriyoruz”

2024 yılında da rotalarını biraz daha uzak pazarlara çevirerek Singapur, Çin, Güney Kore gibi pazarlarda tanıtım faaliyetlerine devam edeceklerini ifade eden Hayrettin Uçak, 2023 yılında Antalya’da gerçekleşen ve Türkiye’nin tek yaş meyve sebze fuarı olma özelliği olan, Interfresh fuarını İzmir’e taşıyacaklarını da kaydetti. Fuarın 2024 yılında ilk kez İzmir’de yapılacağını söyleyen Uçak, “26-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Interfresh İzmir fuarı için de önümüzdeki dönemde yine geniş katılımlı bir tanıtım toplantısı yapmayı planlıyoruz” dedi.