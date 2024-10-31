Fiyatlar arttı, Rusya Türkiye'den tereyağı ithalatına izin verdi
Rusya, yeniden Türkiye'den tereyağı ithalatına başladı. Rusya Gıda Güvenliği Kurumu (Rosselkhoznadzor), 27 Ekim'de ithalatın başlamasının ardından önceki gün Türkiye'den 20 ton tereyağı ithal edildiğini açıkladı. İthalat yasağının kaldırılması, tereyağı fiyatlarının artışının önleneceği açıklamasının ardından geldi.
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Rusyya, ülkede tereyağı fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle hareket etti. Ülke yeniden ithalatı artırma kararı aldı.
Rusya Gıda Güvenliği Kurumu (Rosselkhoznadzor), Türkiye’den tereyağı ithalatına başlandığını bildirildi.
Türkiye’den 27 Ekim’den bu yana tereyağı ithalatına başlandığı ve 29 Ekim itibarıyla toplam 20 tonluk ithalatın gerçekleştiği duyuruldu.
Rusya'da tereyağı fiyatları süt fiyatları, lojistik ve paketleme maliyetlerindeki artıştan etkilenmişti.