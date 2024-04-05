Gülmer Lojistik, bu yıl Romanya’da şube açacak

Derya ÖZGÜR

Gülmer Lojistik’in, Mersin bölgesindeki kurumsal firmalarla yakın iş birliği içinde olduğunu vurgulayan Gülmer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Taş, sektörün bütün dallarında çözüm ortağı oldukları firmaların ihtiyaçlarına göre yapılanarak güven esaslı çalıştıklarını dile getirdi.

2023 yılının ihracat ve ithalat ağırlıklı geçtiğini ve hedeflenen ciroların üstünü yakalayarak verimli bir döneme imza attıklarını kaydeden Serkan Taş, 2024 yılı hedeflerinin ise 2023 yılı başarısını yenilemek olduğunu vurguladı. Serkan Taş, yine 2024 yılı hedefleri arasında Romanya’da açacakları şube ile mevcut istihdamını 80 kişiden 120 kişiye çıkararak istihdam alanını genişleteceklerini belirtti. Türkiye’nin her noktasına taşıma imkânı sunduklarını belirten Taş, “Geniş hizmet ağına sahip şirketimiz karayolu taşımacılığında hızlı ve güvenli taşımayı ilke ediniyoruz.

Modern ve teknolojik filomuz, güçlü organizasyon yapımız ile Türkiye'nin tüm noktalarına optimum maliyet ve sürede ürünleri ulaştırıyoruz. Sürekli geliştirilmekte olan teknoloji altyapımız ile müşterilerimize çevrimiçi takip olanağı sağlanır. Uzman kadromuz ile yüke ve sektöre özel uygun taşıma aracını organize ederek tam zamanlı teslimat ve kapıdan kapıya teslimat hizmetleri de sunuyoruz” diye konuştu.

7 bin 500 metrekare elleçleme terminaline sahip

Mersin ve İskenderun’da faaliyet gösteren Gülmer Lojistik’in, 20’lik ve 45’lik özel ekipmanlarıyla 7 bin 500 metrekare elleçleme terminaline sahip olduğunu söyleyen Serkan Taş, Akmer Lojistik Depolama olarak ise 10 adet özvarlık araç, 1 adet dolu konteyner istifleme makinesi, 2 adet forklift ve 14 bin 500 metrekare yükleme boşaltma terminali ile bunlara ek 100’e yakın anlaşmalı (kiralık) araç kullanarak tüm taşıma organizasyonu ve depolama hizmetlerinde ‘All risk sigorta’ hizmeti verdiklerini kaydetti.