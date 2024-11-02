Güneydoğu Anadolu Ekim ayı ihracat hacmi: 1,77 milyar dolar

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgenin ekimde 1,77 milyar dolara ulaşan ihracat rakamlarını değerlendirirken dünyanın, büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu, ihracatçıların da bu dönüşüme ayak uydurma gayretinde olduklarını vurguladı.

Pandemide hiçbir kaynağın sonsuz olmadığını öğrendik

Kileci, “Pandemi süreciyle başlayan değişim, bizlere doğru bildiklerimizin yanlış olabileceğini gösterdi. Aynı zamanda süreç içerisinde hiçbir kaynağın sonsuz olmadığını öğrendik. Dünyanın her yerinde olan bu değişim dalgası bizleri de etkisi altına aldı. İhracatçılarımız en temelinde bu değişime ayak uydurmanın çabası içerisinde. Çünkü biz biliyoruz ki bu dönüşüm sağlanacak. Yeni dünyaya ayak uyduramayanlar sistem içerisinde yok olacaklar. Cumhuriyet Bayramının hafta içine denk gelmiş olması ile rakamlarımızda bir miktar azalma yaşansa da ihracatçılarımız 1,1 milyar dolar ihracata imza atmış oldu. Bugün bu rakamlara baktığımızda görüyoruz ki ihracatçılarımız tüm zorluklara rağmen üretmeye ve gelişmeye devam ediyor “ dedi.

Bölgenin ihracat lideri: Gaziantep

Ekim ayında Gaziantep’in ihracatı 905 milyon 858 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın sonuna yaklaşırken, ilk on ayda bölgeden yüzde 1,0 artışla toplam 9,6 milyar dolar ihracat kaydedildi. Gaziantep ise bu dönemde yüzde 0,4 artışla 8,2 milyar dolar ihracat yaptı. Bölgedeki diğer illerin Ekim ayı ihracat değerleri ise şöyle: Mardin 104,2 milyon dolar, Kahramanmaraş 98,3 milyon dolar, Malatya 45,0 milyon dolar, Şanlıurfa 31,1 milyon dolar, Diyarbakır 20,4 milyon dolar, Kilis 9,3 milyon dolar ve Adıyaman 4,1 milyon dolar.

Hep birlikte, ’çağı takip etmemiz gerek’ sözünün ötesine geçmeliyiz diyen Kileci, "Dünyadaki en büyük inovasyonun, kaynakların doğru kullanılması olduğunu ve doğru işi, doğru kişinin, doğru zamanda yapması gerektiğini unutmamalıyız. Bu yüzden her zaman daha ileriye ulaşmak için ihracatçılarımıza destek olmaya ve faaliyetlerimizi artırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.