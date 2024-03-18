Günün kaçırılmayacak ihracat fırsatları şimdi Forie’de!

Kimya, ambalaj, inşaat, gıda ve tekstil gibi 43 ana sektör ile 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalar, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter sayesinde ticaretteki hedeflerini çok daha yükseğe taşırken geleceğe de güvenle yürümeyi sürdürüyor.

Bugüne kadar birçok firmanın yüzünü güldüren TurkishExporter, ticaretteki bu etkin rolüyle alanında profesyonel ihracatçıların ve ithalatçıların gözü kulağı olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda her gün sayısız ilan yayınlayan ticaretin sanal gücü TurkishExporter, bugün de ihracatçılara fırsatlar kapısı araladı.

Bu potansiyel fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki basic hesap kullanıcılarına sunuldu. Kullanıcılar sunulan hizmetle her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasına IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımınızda 10 kredi hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

· Polonyalı firma Alabalık ve Karadeniz somunu düzenli ithal etmek istiyor.

· Zimbabve müşterisi Jiletli tel imalat hattı satın almak istiyor.

· Rusya müşterisi Türk malı Siyah kimyon yağı kapsülleri ithal etmek istiyor.

· Karadağ müşterisi Plastik masa ve sandalyeler ithal etmek istiyor.

· Gürcistanlı müşteri Yol işaret levhaları ithal etmek istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.