Haluk Görgün: '2024'te Savunma ve havacılık sanayisi ihracatta rekora imza attı'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından savunma ve havacılık sanayisi ihracatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görgün, 2024 yılında savunma ve havacılık sanayisi ihracatının, NATO ve hizmet ihracatları dahil olmak üzere yüzde 29'luk bir artışla 7 milyar 154 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attığını belirtti.

"Hedefin üstünde bir rakam"

Haluk Görgün, bu rakamın 2024 hedefleri olan 6,5 milyar doların yüzde 11 üzerinde gerçekleştiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, kanıtlanmış teknolojilerimizle dünya sahnesinde oyunun kurallarını yeniden yazıyor, 180 farklı ülkeye ürün ihraç ederek Türkiye’nin adını gururla duyuruyoruz.

Uluslararası iş birliği faaliyetlerimiz ve temaslarımız sayesinde, şirketlerimiz belli bir bölgeye değil, dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabilir hale geldi.

Bu büyük başarıda emeği geçen firmalarımıza, özveriyle çalışan sektör çalışanlarımıza, Başkanlık personelimize, alt yüklenicilerimize ve KOBİ'lerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Savunma sanayisi ürünlerimiz ve ileri teknolojilerimizle yeni ufuklar açmaya, rekorlar kırmaya ve Türkiye'nin teknoloji gücünü geleceğe taşımaya devam edeceğiz. 2025 yılında, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı artış hedefiyle çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz."