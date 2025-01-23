Hedef Suudi Arabistan'a 1 milyar dolarlık mutfak eşyası ihracı!

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), Türkiye'deki ev ve mutfak eşyaları üreticilerini satın almacılarla buluşturan etkinliklerine devam ediyor. Yılın ilk etkinliği İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'yle Suudi Arabistan'da gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan'da Riyad ve Cidde'deki iki etkinlikte 19 Türk firma 120 Suudi alıcıyla buluştu.

EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, bölgeye ziyaret sıklıklarını artırmayı ve ilişkileri daha da geliştirmeyi planladıklarını ifade etti.

"Yılda sadece bir sefer değil her sene gelmek gerekiyor ki ilişkiler daha sağlam olsun" diyen Özger, Suudi Arabistan'ın son yıllarda çok önemli yatırımlar yapıp hızlı bir şekilde büyüdüğünü, ithalatının da arttığını kaydetti.

Özger sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak bizim ihracatımız istediğimiz hızda artmıyor. 130 milyon dolarlık mutfak eşyaları ihracatını yeterli görmüyoruz ve bunun 1 milyar dolara çıkmasıyla ilgili çalışmalar yapacağız. Bunu dille söylemesi kolay olsa da sahada aktif bir şekilde çalışıp hissettirmek gerekiyor. Burası yakın pazar ve bizler de daha yüksek pay almalıyız. Türkiye mutfak eşyalarında dünya genelinde Çin'den sonra net ihracatçı olarak ikinci sırada yer alıyor ve bu da üretimimizin gücünü gösteriyor. Bu gücü, ticaretimizin daha hızlı sonuç verebileceği yakın coğrafyalarda kullanmamız gerekiyor."