Hizmet ihracatında lokomotif sektör konumunu geliştirmeyi amaçlıyor
Türkiye lojistik ve taşımacılık sektörünün 2024 yılı sonunda 40 milyar dolara yakın hizmet ihracatı gerçekleştirmesi bekleniyor. Küresel pazardan aldığı yüzde 2,5’lik payı genişletmeyi arzulayan sektör için 2028 yılı sonunda ulaşılması hedeflenen hizmet ihracatı 78 milyar dolar olarak belirlendi.
Hüseyin VATANSEVER
Küresel çapta gelişen orta sınıf ve artan internet kullanıcılığı, gelişmekte olan pazarlarda lojistik talebi artışı fırsat sunuyor. Geçmişte altyapı kısıtlamaları veya düzenleyici sorunlar nedeniyle girilmesi zor görülen bu bölgeler, altyapı yatırımları ve daha ılımlı düzenlemelerle oluşan ortam sayesinde artık ulaşılabilir pazarlar halini alıyor. Üretim üslerinin daha düşük operasyonel maliyetlere sahip ülkelere kayması, bu bölgelerde verimli lojistik çözümlerine olan talebi daha da artırıyor.
Türkiye ise küresel lojistikte gerek coğrafi konumu gerekse dinamik ekonomisi ile önemli bir ülke olmasıyla söz konusu potansiyeli değerlendirme imkânına sahip. Kıtalar arasındaki konumuyla Türkiye, Asya ve Avrupa arasında doğal bir köprü oluşturuyor. Ayrıca Afrika ile Ortadoğu bölgeleri için geçiş oluşturan Türkiye, küresel ticarette önemli bir ulaşım üssü olma potansiyeline sahip.
Mevcut konumu güçlendirmek ve daha da ileri taşımak amacıyla altyapı yatırımları yapılması planlanıyor. Lojistik hizmetlerin birleştirilmesi, ölçeklerin büyümesi ve intermodal taşımacılık için aktarma merkezleri oluşturulması, yurt dışında lojistik merkezler kurulması ve tedarik zincirlerini güçlendirecek lojistik dağıtım ağlarının desteklenmesi Türkiye’nin altyapısını güçlendirme hedefleri arasında yer alıyor.
78 milyar dolar lojistik ve taşımacılık hizmet ihracatı hedefleniyor
Türkiye’de lojistik ve taşımacılık sektörünün hizmet ihracatından aldığı paya bakıldığında birbirini takip eden yıllar içinde artış gözlemleniyor. Örneğin 2021 yılında 61 milyar dolarlık hizmet ihracatının 24 milyar doları lojistik ve taşımacılık sektörü tarafından gerçekleştirildi.
Bunu takip eden 2022 yılında ise 89 milyar dolarlık ihracatın yüzde 39,6’sına denk gelen 35,3 milyar dolar tutarındaki hizmet ihracatı, lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektörünce yapıldı. 2023 yılı sonu itibarıyla 100 milyar dolar tutarında gerçekleşen hizmet ihracatının yaklaşık 35 milyar dolar tutarındaki kısmı, lojistik sektörü aracılığıyla elde edildi. Bu veriler dikkate alındığında lojistik sektörünün turizm ile birlikte hizmetler sektörünün lokomotif sektörü halini aldığını söylemek mümkün.
Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı Dış Ticaret Lojistiği 2024 raporuna göre Türkiye, 35 milyar dolarlık ihracat ile lojistik hizmet ihracatında dünyada yüzde 2,5 paya sahip oldu ve küresel sıralamada 11’inci basamakta yer aldı. 2024 yılı için 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi bulunduğu belirtilen raporda bu hedefin 40 milyar dolara yakın kısmının lojistik ve taşımacılık sektöründen geleceği öngörüsü yer aldı. Ayrıca çalışmada 2028 yılı sonu itibarıyla 78 milyar dolar lojistik ve taşımacılık hizmet ihracatı olmak üzere toplam 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi konulduğu belirtildi.
Türkiye, LPI'de 38’nci sırada yer aldı
Dünya Bankası’nın 2007 yılında başladığı ve düzenli olarak sürdürdüğü ve global ekonomide ticaret lojistiği ile ilgili göstergeleri yansıttığı Lojistik Performans İndeksi (LPI) çalışmasının 2023 yılı sonuçlarında Türkiye, 5 üzerinden 3,4 puan ile 42’nci sırada yer aldı.
Ayrıca 6 puanlama kategorisinde Türkiye’nin puanlaması gümrükte 3, altyapıda 3,4; uluslararası nakliyatta 3,4; lojistik yetkinlik ve kalite puanı 3,5; zamanlamaya riayet puanı 3,6; takip ve izleme puanı ise 3,5 oldu. Pandemi öncesi 2018 yılı anketi ile 2023’ün sonuçları karşılaştırıldığında küresel tedarik zinciri krizinin etkilerinin atlatıldığı yorumuna varıldı. Ayrıca Türkiye 2018 genel sıralamasında 47’nci sıradayken 2023’te 5 basamak yükseldi.