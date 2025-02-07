IAOM, 2025 un ihracat öngörülerini açıkladı

Küresel un ticaretinden yüzde 23 pay alan Türkiye, geçen yıl buğday ithalatına uygulanan kota nedeniyle un ihracatında dalgalanma yaşansa da 2025'te dış satımın artarak sürmesi bekleniyor.

2024 yılını değerlendiren IAOM Avrasya Başkanı Erhan Günhan Ulusoy, un ihracatında dış satımın gelecek aylarda daha da hareketlenmesini beklediklerini kaydetti.

Suriye un ihracat hedefi: 400 bin ton

Türkiye'den Suriye'ye 2023 yılında yapılan 267 bin tonluk un ihracatının, geçen yıl 326 bin tona yükseldiğini ve Suriye'nin önemli bir pazar olduğunu belirten Ulusoy, savaş sonrasında bu ülkenin temel gıdalara talebinin arttığını aktardı ve ekledi:

"Ocak ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 32 bin tonluk un ihracatı söz konusu. Suriye'nin her geçen gün artan un talebine karşılık Türkiye'nin stokları yeterli. Beklentimiz bu yıl Suriye'ye 400 bin ton un ihracatı gerçekleştirmek."