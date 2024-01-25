İhracat fırsatı: Kamerun, plastik boru tedarikçisi arıyor

'Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "Ticaret Diplomasisi Yüzyılı" olması adına çalışmalarını sürdüren Ticaret Bakanlığı, dünyanın en uzak köşesindeki ülkelerle dahi ticari ilişkileri geliştirmek için adımlar atıyor.

Bugün ise Afrika ülkeleri arasında yer alan Kamerun’dan, Türkiye’deki üreticilere bir iş fırsatı geldi. Dünyanın birçok ülkesindeki ithalatçıların sesi olan, ihracatçılara ise yeni imkanlar ve fırsatlar sunan TurkishExporter aracılığıyla Türkiye’ye ithalat talebinde bulunan Kamerunlu firma, Türk üreticilerden plastik boru satın almak istiyor.

Kamerun’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Nakliye/navlun ihtiyaçlarınıza kolay çözüm

Forie, ihracatçı ve ithalatçı firmaların nakliye/navlun ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir hizmet sunuyor. Platformda, firmalar ilan oluşturarak en uygun fiyat tekliflerini alabiliyor. Nakliye/navlun hizmeti veren firmalar ise ilanlara teklif sunabiliyor. Bu sayede, firmalar nakliye/navlun işlemlerini daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca, nakliye/navlun hizmeti veren firmalar, Forie platformu sayesinde yeni müşteriler kazanabiliyor ve daha fazla gelir elde edebiliyor. Forie, e-ihracatın tüm aşamalarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyorken sizlerde nakliye/navlun ilanı oluşturarak firmaların size teklif vermesini sağlayabilir ve oluşturulan ilanlara teklif verebilirsiniz.