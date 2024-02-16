İhracat fırsatı: Kanada, karbon çelik rulo ithal edecek

Kanada’da boya fırçası ve rulo üreticiliği yapan ithalatçı bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B platformu TurkishExporter’a ilan bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türkiye’den karbon çelik rulo ithal edeceğini belirtti.

Kanadalı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Kanada ihracat pazar araştırması

Kanada pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Kanada’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.