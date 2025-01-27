 İhracat Talep Endeksi uzun dönem ortalamasının altında

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracat Talep Endeksi'nin 2024 yılının aralık ayında aylık bazda yüzde 0,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalış ile 99,7 olduğunu açıkladı.

TİM ayrıca, özellikle iş ve tüketici güveni ile enflasyon beklentilerindeki gerilemelerin, talep endeksini uzun dönem ortalamasının altına düşürdüğünü vurguladı.

TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi, 2024 yılı aralık ayında aylık bazda yüzde 0,2 azalışla ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre değişim göstermeyerek 99,3 olarak açıklandı.

İyileşmelere karşın...

TİM, İhracat Talep Endeksi'ne ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İhraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, 2024 yılının aralık ayında aylık bazda %0,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 azalış ile 99,7 olmuş ve uzun dönem ortalamasının altında seyretmiştir.

Aralık 2024'te, işsizlik ve sanayi üretimindeki kısmı iyileşmelere karşın, özellikle iş ve tüketici güveni ile enflasyon beklentilerindeki gerilemeler, talep endeksini uzun dönem ortalamasının altına düşürmüştür."

TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi

TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi'nin ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre değişim göstermediği belirtildi ve şu açıklamalar yapıldı:

"Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi, 2024 yılı aralık ayında aylık bazda yüzde 0,2 azalışla ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre değişim göstermeyerek 99,3 olmuştur.

Küresel jeopolitik risklerdeki sınırlı gerileme ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamanın altında seyretmesi, ihraç pazarlarımız genelinde dayanıklılığı olumsuz etkilemiş ve endeksi uzun dönem ortalamasının altına düşürmüştür."