İhracat ve tüketim ithalatı ekim ayında rekor kırdı
Türkiye'nin ihracatı ekimde yüzde 3,6 artarak 23 milyar 620 milyon dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı. Geçen ay tüketim malı ithalatı 5,1 milyar dolar olurken, 12 aylık tüketim malı ithalatı 52,6 milyar dolarla yeni zirvesine çıktı. Aynı dönemde ara malları ithalatı ise yüzde 0,2 azalışla 20 milyar 11 milyon dolara geriledi.
Nurdoğan A. ERGÜN
İhracat ekim ayında yeni rekor kırarken, tüketim malı ithalatı da yeni zirvesini gördü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Antalya'da düzenlediği basın toplantısında, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Buna göre, Türkiye’nin ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 artarak 23.6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece geçen ay Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekoru kırılmış oldu. Ocak-ekim döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artışla 216 milyar 383 milyon dolar yükseldi. Son 12 aylık ihracat da yüzde 3,1’lik artışla 262.3 milyar dolar oldu. Geçen ay ithalat ise yüzde 0,2 azalışla 29 milyar 364 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dış açık yüzde 13 azaldı
Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 1,5 artışla 52 milyar 984 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 13 azalışla 5 milyar 745 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 2,9 puan artışla yüzde 80,4, enerji verileri hariç tutulduğunda 3,7 puan yükselişle yüzde 91,4, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 5,5 puan artarak yüzde 97,7 oldu. Ekimde ara malları ithalatı yüzde 0,2 azalışla 20 milyar 11 milyon dolara geriledi.
Geçen ay tüketim malı ithalatı aylık yüzde 8 artışla 5,1 milyar dolar oldu. 12 aylık tüketim malı ithalatının ekimde 52,6 milyar dolara yükselmesiyle yeni tarihi zirve görüldü. Eylül ayında tüketim malı ithalatı 12 aylık veriye göre 52,3 milyar dolarla rekor kırmıştı.
Ocak-ekim ithalat da yüzde 7,2 azalışla 282 milyar 2 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 3 düşüşle 498 milyar 385 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 30,4 azalarak 65 milyar 619 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,7 oldu.
Otomotiv yine ilk sırada
Ekim ayında en fazla ihracat yapar sektör 3,6 milyar dolarla yine otomotiv sektörü oldu. Otomotivi, 2.5 milyar dolarla kimya, 1 milyar 580 milyon dolarla hazır giyim, 1 milyar 550 milyon dolarla elektrik-elektronik ve 1.3 milyar dolarla çelik takip etti. Geçen ay 19 sektör ihracatını artırırken, 7 sektörde düşüş yaşandı. Gemi, yat ve hizmetleri yüzde 78 ile oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektör oldu. Savunma ve havacılıkta yüzde 61, fındıkta yüzde 58, zeytin ve zeytinyağında yüzde 45, süs bitkilerinde ise yüzde 44’lük ihracat artışı yaşandı. Mücevher ise yüzde 24 ile geçen ay oransal olarak ihracatı en çok daralan sektör oldu.
En fazla düşüş mücevherde
Ekim ayında ithalatı en fazla gerileyen sektör yüzde 35,4 azalış ve 10,4 milyar dolarla mücevher sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 18,8 azalış ve 2,9 milyar dolarla hububat, yüzde 6,5 azalış ve 1,8 milyar dolarla elektronik makine izledi. Geçen ay ithalatta en fazla artış gösteren sektörler de belli oldu. Buna göre, savunma sanayi ithalatı yüzde 20,2 artışla 929,1 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Savunma sanayini yüzde 18,7'lik artış ve 541,9 milyon dolarla hazır giyim, yüzde 8,9 artış ve 182,2 milyon dolarla deri ve mamulleri, yüzde 16,9 ve 126,2 milyon dolarla tütün takip etti,
Paritenin katkısı 342 milyon $
Firmaların yasal merkezini baz alan TİM verilerine göre geçen ay 64 il ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan 5 il, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir şeklinde sıralandı. Eskişehir, Aydın, Giresun ve Düzce tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Ekimde bin 374 firma ilk kez ihracat yaptı.
Kilogram birim değeri ise yüzde 7 artışla 1.56 dolara ulaşırken, paritenin ihracata katkısı 342 milyon dolar oldu. Ekimde en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 808 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya’yı milyar 578 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 272 milyon dolarla İngiltere takip etti. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47 olarak hesaplandı. Ekimde en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 882 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 3 milyar 803 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 576 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.
Mustafa Gültepe: İhracatta çok daha fazlası olabilirdi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, zor bir yıl olan 2024’de ihracatın yüzde 3,2 artmasının önemli olduğunu söyledi. Gültepe, “Çok daha fazlası olabilir miydi? Elbette olabilirdi” dedi. Eylüldeki yüzde 1.8’lik daralmanın ardından ekimde ibrenin yeniden yukarı döndüğünü dile getiren Gültepe, “10 aylık ihracatta yüzde 3.2, 12 aylık ihracatta yüzde 3.1 artıdayız. Ekimde hizmet ihracatımızın da 11 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” dedi. İhracat performansında küresel talebin önemli rol oynadığını hatırlatan Gültepe, “IMF tahminlerine de bakarak küresel talebin seneye de zayıf seyredeceğini söyleyebiliriz. Biz üretim ve ihracatın ülke ekonomisi için ne anlama geldiğini biliyoruz" dedi.
Ömer Bolat: İsrail’e değil Filistin’e gönderiyoruz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yılın ilk 10 ayında ihracatta en fazla kayıp veren ülkelerin 3.2 milyar dolarla İsrail, 1.9 milyar dolarla Rusya olduğunu söyledi. Mayıs ayından bu yana İsrail ile 1 dolarlık dahi ticaret yapılmadığını kaydeden Bolat, “İhracat iznini, varış yeri Filistin ve alıcısı Filistinliler olmak kaydıyla veriyoruz.
Filistin’de yaşayan 6 milyon insanın, 7 Ekim’den önce ithalatının yüzde 25’ini Türkiye’den yaptığını düşündüğümüzde Filistin devletinin ekonomik, ticari taleplerine sessiz kalmıyoruz” dedi. Ekonomide bir dengelenme yaşandığına dikkat çeken Bolat, “Dış ticaret açığı azaldı, döviz dengelendi. Merkez Bankası’nın kasası dolu. Bununla sevinmek varken hep gözünün içinde incir çöpü arayanlar var” dedi.
TİM Genel Sekreteri Yiğit Tufan Eser oldu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreterliğine Yiğit Tufan Eser atandı. 2016 yılında TİM ailesine katılan Eser, Ekim 2020’den bu yana Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Genel Sekreterlik görevine kurum içinden atanan ilk isim olan Eser, iyi derecede İngilizce biliyor.
Plastik sektöründen 819 milyon dolar ihracat
Ekim ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında, plastikler ve mamulleri ihracatı 819 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 442 milyon dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler bulunurken, anorganik kimyasallar ihracatı 240 milyon dolarla üçüncü sırada bulundu. Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, “İşletmelerin küresel pazarda rekabet edebilmeleri ve ülkelerin ekonomik refahını artırabilmeleri için ihracata verilen önem giderek artıyor. Sektörümüz ekonomik iyileşme sürecinde öncelikle devlet desteğine ve finansmana erişimde kolaylıklara ihtiyaç duyuyor” diye konuştu.