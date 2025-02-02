İhracatçılar, devlet desteklerinin 2,8 milyar dolara çıkarılmasını istiyor

Ticaret Bakanlığı bütçesinde 2025 yılı için ihracatçılara 33 milyar TL’lik devlet yardımı yapılması için kaynak ayrıldı.



Ege İhracatçı Birlikleri, Ticaret Bakanlığı’nın verdiği devlet yardımlarının 1 milyar 261 milyon TL’lik diliminin ihracatçı firmalara ve iş birliği kuruluşlarına ulaşmasında aracılık etti.



2024 yılında Türkiye’de yüksek enflasyon rakamları nedeniyle girdi maliyetlerinin dünyadaki rakiplerinden çok daha fazla arttığını, döviz kurlarındaki artışın enflasyon rakamlarının çok gerisinde kaldığını hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu süreçte devlet yardımlarının ihracatçılara can suyu olduğunu dile getirdi.



2023 yılında 764 milyon 800 bin TL devlet yardımlarının ihracatçı firmalara ve iş birliği kuruluşlarına ulaşmasını sağladıklarını paylaşan Eskinazi, “2024 yılında işlemlerini sonuçlandırdığımız devlet yardımları yüzde 65 artışla 1 milyar 261 milyon TL oldu. Yurt dışı fuar katılımı 461,6 milyon TL’lik destekle ilk sırada yer alırken, TURQUALITY Projeleri 313,5 milyon TL ile ikinci, birim kira desteği 107,6 milyon TL ile en çok devlet desteği verilen üçüncü başlık oldu. Pazara giriş belgeleri, tarım destekleri, küresel tedarik zinciri, yurt içi fuar katılım, e-ihracat, yurt dışı Pazar araştırması, sektörel heyetler/sanal heyetler, yurt dışı/yurt içi fuar organizatör, tasarım desteği, tanıtım desteği, yurt dışı marka tescil desteği, UR-GE proje desteği Ticaret Bakanlığı’nın destek verdiği diğer başlıklar. 2025 yılından itibaren AB Yeşil Mutabakat Uyum Projesi desteği Responsible destek programı hayata geçmiş olacak” diye konuştu.

280 milyar dolar ihracat hedefi

Türkiye’nin 2025 yılında 280 milyar dolar ihracat hedefi olduğunun altını çizen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, döviz kurlarının enflasyonun gerisinde kaldığı süreçte devlet yardımlarının artması gerektiğini, 280 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandıracak ihracatçılar olarak bu tutarın yüzde 1’i tutarında 2,8 milyar dolar devlet desteği talep ettiklerini sözlerine ekledi.