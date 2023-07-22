İhracatçılara on binlerce dolarlık açık ilanlar

Günlük 350-400 adet ortalamasında ihracat alım fırsatı yayınlayan TurkishExporter yılda toplamda 120-150 bin adet önemli iş fırsatını Türkiye'ye getiriyor.

TurkishExporter, bu haftada başlattığı yeni bir uygulama ile Dünya Gazetesi okurları için önemli ilanlar, ücretsiz ilanlar ve açık ihracat talepleri özet yayınlayacak.

Burada yer alan ihracat fırsatlarından ayda 4 adet görüntülemek için firmaların Forie mobil ihracat uygulamasını IOS ve Android mağazalarından indirmeleri ve firmalarını tanımlamaları yeterli olacak. Yani bu ilanların bazılarını herhangi bir üyelik ücreti ödemeden sadece uygulamayı indirerek okuyabilecekler.

15 - 22 Temmuz haftasında yayınlanan ihracat alım ilanları için hazırlanan blog sayfasında bu ilanları inceleyebilirsiniz.