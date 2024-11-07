İhracatta 100 milyon dolarlık nar bereketi

Yılda 700 bin tona ulaşan nar üretimiyle Türkiye’nin dünyada ilk beş ülke arasında yer aldığı bilgisini veren Hayrettin Uçak, ihracatta da yıllara göre 150-200 bin tonluk ihracatla Türkiye'nin ilk 10 ülke arasında olduğunu belirtti.

Nar üretiminde Antalya’nın ilk sırada yer aldığını, Antalya’yı; Muğla, Mersin, Adana, Denizli illerinin takip ettiğini aktaran Uçak, “Nar üretimi Akdeniz ülkelerinde 5 bin yılı aşkın bir süredir yapılmakla birlikte 2000’li yıllarla birlikte büyük bir gelişim gösterdi. İhracatta üretimle uyumlu olarak arttı. 2010 yılında 59 milyon dolar olan nar ihracatımız 2023 yılı sonunda 131 milyon dolara yükseldi. 2024 yılında da 150 milyon doları aşmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin nar ihracatının orta vadede 250 milyon dolara ulaşacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Kaliteli ve sıfır kalıntılı üretim

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak 6 yıldır sürdürdükleri 'Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' isimli projeyle üretim bölgelerinden numuneler alarak analizler yaptırdıklarını hatırlatan Uçak: “Nar üreticimiz 6 yıllık süreçte çok bilinçlendi. Kaliteli ve sıfır kalıntılı üretim yapar hale geldi. Bu sayede nar ihracatımız her yıl artarak devam ediyor. Nar üretimimizde kaliteyi artırmak adına üreticilerimizle iş birliğimize önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz” dedi.

İhracatta lider: Rusya

2024 yılının ocak - ekim döneminde Türkiye’nin nar ihraç ettiği ülkeler arasında Rusya Federasyonu 21 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer alıyor.İkinci sıradaki Irak’a 20 milyon dolarlık nar ihraç edilirken, Almanya'ya 14,5, İngiltere’ye 7,5, Ukrayna’ya 5,5 milyon dolarlık nar gönderilmiş durumda.