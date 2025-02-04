İhracatta çifte rekor kırıldı dış ticaret açığı yüzde 24,2 arttı

Hamit VAROL

Türkiye ocak ayında ih­racatta çifte rekor kır­dı. 2025 yılı ocak ayı dış ticaret verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştır­ma ve Altyapı Bakanı Abdul­kadir Uraloğlu ve TİM Baş­kanı Mustafa Gültepe tara­fından Trabzon’da açıklandı. Buna göre, geçen ay mal ihra­catı yüzde 5,8 artarak 21 mil­yar 164 milyar dolara yükse­lerek tarihin en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşıldı. Geçen ay ithalat da yüzde 10,2 artarak 28 milyar 847 milyon dolara yükseldi. Böylece ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 24,2 artışla 7 milyara 682 mil­yon dolar olarak gerçekleş­ti. İhracatın ithalatı karşıla­ma oranı da 3 puanlık azalışla yüzde 73,4 oldu.

Enerji verileri hariç tutul­duğunda, ihracatın ithala­tı karşılama oranı ise 6,1 pu­an azalarak yüzde 88,8 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın ve­rileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 6,4 puan azalarak yüzde 93,2 oldu. 12 aylık ihracat da rekor kırarak yüzde 2,6 artışla 263 milyar milyar dolara çıktı. Aynı dönemde ithalat ise yüz­de 2,2 azalarak 346,7 milyar dolar geriledi. Böylece son 12 aylık dış ticaret hacmi de yüz­de 0,2 azalarak 609,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv yine birinci

Geçen ay en fazla ih­racatı yine otomotiv sektörü gerçekleş­tirdi. Otomotiv, 3 milyar dolarla ilk sırada yer alır­ken, otomotivi, 2,5 milyar dolar­la kimyevi mad­deler, 1,4 milyar dolarla hazır gi­yim, 1 milyar 250 milyon dolarla çe­lik ve 1 milyar 220 milyon dolarla elektrik-elektro­nik takip etti. TİM verilerine göre, ge­çen ay 46 ilimiz ihracatını ar­tırdı. En çok ihracat yapan 5 il İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara şeklinde sıralandı.

İhracat birim fiyatı geriledi

Ocakta 1.090 firma ilk kez ihracat gerçekleştir. 1.090, son yılların en düşük sayısı olarak öne çıktı. Bu firmaların ihraca­ta katkısı 117 milyon dolar ola­rak gerçekleşti. Geçen ay birim ihracat 1,47 dolara gerilerken, paritenin ihracata negatif et­kisi 473 milyon dolar oldu.

Ge­çen ay en çok ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya yine ilk sırada yer aldı. Ocak ayın­da Almanya’ya 1,7 milyar do­lar ihracat gerçekleştirilirken, ikinci sırada 1,3 milyar dolar­la ABD, 3. sırada ise 1,2 milyar dolarla İngiltere yer aldı. 51 ül­kede yüzde 50’nin, 101 ülkede yüzde 10’un üzerinde ihracat artışı kaydedildi. Genel tabloda ise 128 ülkeye ihracat yapıldı. Slovenya ve Ürdün’e ihracatta bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Türk Ticaret Bankası’ndan 62 milyar TL kredi desteği

Ticaret Bakan Ömer Bolat, 2025 yılı Ocak ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığının, 10 milyar dolar civarında gerçekleşmesini öngördüklerini söyledi. Bolat, Türk Eximbank'ın 2024 'te ihracatçılara sağladığı 48,7 milyar dolarlık destekle önemli bir güç kaynağı olduğunu, 2025'te bu desteği 50 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Bolat, "Türk Ticaret Bankası’yla (TTB), 2025'te ihracatçılara 150 milyar TL kredi limiti tahsis etmeyi, 62 milyar TL kredi kullandırmayı ve şube sayısını 11’e, kredi kullanan ihracatçı sayısını 1.000’e çıkararak, çalışma büyüklüğünü 200 milyar TL’ye ulaştırmayı hedefliyoruz.

İGE AŞ ile de bugüne kadar ihracatçılarımızın 101,8 milyar TL’lik kredisine 88,7 milyar TL kefalet sağladık” dedi. Bakan Bolat, “Bakanlık olarak 2025 yılında ise 7,3 milyar TL destek bütçesi ile ihracatçılarımızın yanında olacağız" diye konuştu.

“Yeni İpekyolu ile jeopolitik statümüz daha da güçlenecek”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye olarak Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Hattı’ndan Zengezur Koridoru’na kadar birçok projeyle Orta Koridor’un etkinliğini artırmak için çalışmalarını söyledi. Uraloğlu, “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı demiryolu taşımacılığına yeni bir yön vermiştir.

Zengezur Koridoru’nun hayata geçirilmesiyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu koridor ile Orta Koridor üzerindeki taşımacılık rotalarına alternatif ve doğrudan bir seçenek sunmayı amaçlıyoruz. Yine, Çin, Doğu Asya ve Hindistan’dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Kalkınma Yolu Projesi için de çalışmalarımıza hızlıca devam ediyoruz” dedi. Uraloğlu, bu kapsamda yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı öngördüklerini kaydetti.

Hedefi tutturmak için ihracatı %7 artırmalıyız

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2025 yılına 280 milyara dolar ihracat hedefiyle başladıklarını söyledi. Gültepe, “Hedefe ulaşabilmemiz için ihracatımızı yüzde 7 artırmalıyız. Mevcut potansiyelimizle daha fazlasını da yapabiliriz. Ama geçen yıl rekabetçiliğimize zarar veren tabloyu hiç değilse bu yıl değiştirmeliyiz. Yani enflasyonla kur arasındaki dengeyi kurmalıyız. Tabi, dünyadaki jeopolitik gelişmeleri de göz ardı edemeyiz. ABD bizim en büyük ikinci ihracat pazarımız. Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminin mutlaka ticaretimize yansımaları olacak. Suriye’deki gelişmeleri de yakından takip edeceğiz. Diğer taraftan bu yıl da ihracatçı birliklerimizle yoğun bir heyet programı gerçekleştireceğiz” dedi.

Fındık memleket meselesi

TİM Başkanı Gültepe ayrıca fındıkta risklerin arttığına dikkat çekti. Gültepe, “Fındık bu coğrafyanın en önemli gelir kaynaklarından biri. Aynı zamanda da en önemli ihraç ürünü. Ama fındıkta risklerin arttığını da görmek durumundayız. Ton bazında fındık ihracatındaki küresel payımız yüzde 63’ten yüzde 58’lere geriledi. 10 yıl önce neredeyse hiç fındık ihraç etmeyen Şili, önemli bir ihracatçı ülke oldu. ABD ve Gürcistan’ın fındık ihracatı her geçen yıl artıyor. Fındığı bir memleket meselesi olarak ele almak durumundayız. Her şeyden önce dönüm başına verimi artırmalıyız” ifadelerini kullandı.