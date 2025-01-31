İhracatta hedef ülkeler belli oldu: O ülkeler de listeye eklendi...

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı için 55 ülkeyi ihracatta hedef ülkeler olarak belirledi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, bu yıl için listeye yeni olarak Irak ve Sırbistan'ın da dahil edildiği duyuruldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar’ın 29. Maddesi çerçevesinde, Bakanlık tarafından tespit edilen hedef ülkelere yönelik giderler için ilave destek uygulanmak üzere her yıl ihracatta hedef ülkeler belirleniyor.

35 ülkenin tamamı 2025 listesinde de yer aldı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bazı stratejiler kapsamında 2024 yılındaki listede bulunan 35 ülkenin tamamının 2025 yılında da ihracatta hedef ülkeler listesinde yer aldığı kaydedildi:

2025 yılı için başlatılan hedef ülkelerin belirlenmesi çalışmalarımızın ilk aşamasında, halihazırda Bakanlığımızca yürütülen Uzak Ülkeler ve İslam İşbirliği Teşkilatı Üyeleri ile İhracatı Geliştirme Stratejilerimiz çerçevesinde tespit edilen ülkelere yönelik ihracatın geliştirilmesi odaklı faaliyetlerin etkisinin izlenebilmesi ve listemizde sadece asgari düzeyde değişiklik yapılması amacıyla bu Stratejiler kapsamındaki 35 ülkenin tamamı, 2024 yılında olduğu gibi, 2025 yılında da ihracatta hedef ülkeler listesine alınmış bulunmaktadır.

Hangi ülkeler listede?

İlave destek uygulanmak üzere belirlenen 55 ülkenin tamamı şöyle:

"Tüm değerlendirmeler sonucunda, Ticaret Bakanlığımızca yürütülen 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde ilave destek uygulanmak üzere belirlenen 55 ülke şunlardır:

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Fransa, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Irak, İspanya, İtalya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kenya, Kolombiya, Kuveyt, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Sırbistan, Suudi Arabistan, Şili, Tanzanya, Tayland, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela ve Vietnam.

2025 yılında ihracatta “Hedef Ülkeler” olarak belirlenmiştir. 2025 yılı için ihracatta hedef ülkeler listesine yeni olarak “Irak ve Sırbistan” dahil edilmiştir."

Hedef ülkelerin belirlenmesi

Bakanlık, hedef ülkeler belirlenirken, küresel siyasi ve ekonomik konjonktüre dikkat edildiğini belirtti:

"Hedef ülkeler belirlenirken, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da küresel siyasi ve ekonomik konjonktür dikkate alınarak, geleneksel pazarlarımızdaki muhtemel daralmanın ihracatımıza etkilerinin azaltılması ve alternatif pazarlara ihracatımızın arttırılması hedefleri doğrultusunda firmalarımızın yönlendirilebileceği farklı hedef pazarların tespit edilmesi amacıyla Makroekonomik Göstergeler, Büyüme-Pay Matrisi ve Pazar Çeşitlendirmesi Analizleri temel alınarak çalışmalar yapılmıştır."

"İhracatçılardan gelen talepler dikkate alındı"

İhracatçılardan gelen talepler doğrultusunda da listenin oluşturulduğunu ifade eden Bakanlık, önceki yıllarda listede yer alan ancak, göstergeleri ciddi şekilde bozulan ülkeler yerine ihracatçıların yönlendirilebileceği pazarların seçildiğini vurgulandı:

"Bu çalışmalarda, IMF World Economic Outlook ve TradeMap Veritabanları kullanılarak pandemi öncesi ve sonrası dönemi kapsayacak şekilde 2019-2025 Dönemi GSYİH değişimi, dünya GSYİH’sinden alınan pay, dünya ithalatından alınan pay, dışa açıklık endeksi (İthalat/GSYİH), enerji dışı ithalat, Türkiye'nin ülkeye ihracatı ve pazar payı ile hedef ülkelerin başlıca tedarikçileri gibi göstergeler üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu çalışmada ayrıca, önceki yıllarda hedef ülkeler listemizde yer alan, ancak yapılan analizler neticesinde, göstergeleri dikkati çeker şekilde bozulan ülkelerin yerine ihracatçılarımızın yönlendirilebileceği pazarların seçilmesine odaklanılmış ve ayrıca ihracatçılarımızdan gelen talepler de dikkate alınmıştır."