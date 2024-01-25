İngiltere, Türkiye’den ‘tek kullanımlık plastik kapaklı bardaklar’ satın alacak!

Dünyada yaşanan ekonomik krizler Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret ilişkilerini etkilese de iki ülkenin ilişkileri uyumlu bir şekilde devam ediyor. Bugün ise Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 4. ülke konumunda yer alan İngiltere’den Türk plastik üreticilerini ilgilendiren bir istek geldi.

Bu kapsamda İngiltere’de faaliyet gösteren ithalatçı bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türkiye’den tek kullanımlık plastik kapaklı bardaklar ithal edeceğini belirtti.

İngiliz ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

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