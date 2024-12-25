İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılı ihracat artışıyla kapatabilir

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden (İİB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul İhracatçı Birlikleri, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliğiyle 11 ayda 198 ülkeye toplam 10 milyar 950 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

Bu dönemde değer bazında en yüksek ihracat 798 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirilirken, bu ülkeye en fazla "kümes hayvanları", "hayvansal mamuller" ile "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" satıldı. Irak'ı Almanya, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya izledi.

Almanya ihracatında "fındık ve mamulleri" ile "pastacılık ürünleri"; ABD'de "şeker ve şekerli mamuller" ile "mobilya, kağıt ve orman ürünleri"; Birleşik Krallık'ta "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" ile "şeker ve şekerli mamuller", İtalya'da ise "fındık ve mamulleri" ile "gemi, yat ve hizmetleri" öne çıktı.

Ülke grupları baz alındığında İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, yüzde 27 artış ve 2 milyar 793 milyon dolarla AB ülkeleri oldu.

Kasım ihracatı ise 1 milyar doları geçti

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin kasım ihracatı ise 1 milyar 63 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde İİB bünyesinde bulunan birliklerden en yüksek ihracatı 3 milyar 417 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yaptı.

Onu 3 milyar 302 milyon dolarla İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR); 1 milyar 691 milyon dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB); 1 milyar 75 milyon dolarla İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), 840 milyon dolarla İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), 531 milyon dolarla İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 266 milyon dolarla İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) izledi.

Bu dönemde İFMİB'in ihracatını yüzde 41,3, KUMİB'in ise yüzde 14,9 artırması dikkati çekti.

"11 ayda ihracatta yakaladığı artış ivmesini sürdürdü"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Kazım Taycı, "İİB, 11 ayda, ihracatta yakaladığı artış ivmesini istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Yılın bitmesine sayılı günler kala, 2024'ü ihracat artışıyla kapatacağımızı öngörmekteyiz." ifadesini kullandı.