İthal makinenin üçte biri fiyatına yerlisini yaptı

Recep ERÇİN

Gebze Bilişim Vadisi merkezli teknoloji fir­ması Bridgesoft, tarım sektöründe ilaçlama süreçlerini dijitalleştiren ve optimize eden yenilikçi bir çözüm geliştirdi. TÜBİTAK desteğiyle hayata ge­çirilen proje, pandemi dönemin­de başladı. Bridgesoft’un Kuru­cusu Berkay Koçak, küresel bir şirketin AR-GE departmanında çalıştığı dönemde edindiği de­neyimlerle, tarım ilaçlamasında yaşanan sorunlara çözüm bul­mak amacıyla yola çıkmış.

Ge­çen günlerde özel bir sohbet top­lantısında sorularımızı yanıt­layan Koçak, tarımda ilaçlama süreçlerini gözlemleme fırsatı bulduğunu ve bu süreçte ilaçla­rın gereksiz yere etrafa saçıldı­ğını fark ettiğini vurguladı. Geb­ze’deki aile ziyaretleri sırasında tarım ilaçlamasının verimsizli­ğine şahit olan Koçak, bu sorunu çözmek için bir sistem geliştir­meye karar veriyor. Başlangıç­ta tamamen otonom bir robotik sistem hayal eden 7 kişilik mü­hendis ekip, Türkiye’deki tarım uygulamalarının bu tür bir sis­teme uygun olmadığını görünce, çözümü traktöre bağlı bir maki­ne geliştirmekte buluyor.

Bin dekarın üzeri için tasarlandı

Bridgesoft’un geliştirdiği ma­kine, bitki başına ilaçlama ya­parak ilaç kullanımını optimize ediyor. Geleneksel yöntemlerde tarlanın tamamına ilaç atılırken, bu sistem sadece bitkilere odak­lanarak ilaç israfını önlüyor. Bu sayede, ilaç kullanımı yüzde 90 oranında azaltılabiliyor.

Ayrıca, makine 1200 litre ilaçla 200 de­kar alanı ilaçlayabiliyor, bu da geleneksel yöntemlere göre cid­di bir verimlilik artışı anlamına geliyor. Koçak’ın verdiği bilgile­re göre, geliştirilen makine, özel­likle bin dekar ve üzeri arazilere sahip çiftçiler için tasarlanmış. 1.9 milyon TL civa­rındaki fiyatıyla, bin dekar alanda 3-4 yılda kendi­ni amorti edebiliyor.

Bu da uzun vadede çiftçiler için ekonomik bir çözüm. Ayrıca, ilaç kullanı­mının azalmasıyla birlikte top­rağın organik madde oranı ko­runuyor ve karbon emisyonu da azaltılıyor. Türkiye’de spot spreyleme mevzuatının yazıl­ması da gerekiyor. Bridgesoft, geçen mayıs ayında ilk satışını gerçekleştirdi. Firma, 4 adet ma­kine sattı ve önümüzdeki yıl 20 adet satış hedefliyor. Koçak’ın aktardığına göre makineyi satın alarak 8 bin dekar arazide kulla­nan çiftçi ilk yıldan tasarruf etti­ği ilaç parasıyla makinenin para­sının çıktığını ifade etti.

"İhracattan önce iç pazarı geliştireceğiz"

Ar-Ge çalışmalarını geçen sü­reçte tamamladıklarını, ticari­leşme sürecini hızlandırmaya başlayacaklarını dile getiren Ko­çak, yurt dışındaki spot spreyle­me yapan makineler 150 bin do­larken kendi ürettikleri maki­nenin fiyatının 40-50 bin dolar civarında olduğunu söyledi. “İh­racat potansiyelimiz çok yüksek.

Gittiğimiz yurt dışı fuarlarda spot spreyleme var mı diye soru­yorlar” diyen Koçak, ihracattan önce iç pazarı ve servis tarafını geliştirmeye odaklanacaklarını anlattı. Koçak, “Dünyaya da açıl­mamız gerekiyor. Türkiye güzel bir pazar ama alım gücü olarak sınırlı. Yurt dışındaki rakipleri­mize göre çok daha uygun fiyatlı bir ürün sunuyoruz”dedi. İtal­ya’da düzenlenen tarım maki­neleri fuarına katıldıklarını, ih­racatta potansiyel pazar olarak Romanya, Avusturya ve Alman­ya’yı gördüklerini kaydeden Ko­çak, Türk Cumhuriyetlerinin de bu anlamda büyük potansiyel barındırdığını açıkladı.

Büyük balığın peşinden koşacak

Bridgesoft’un Kurucusu Berkay Koçak, bundan birkaç yıl önce Dünya Gazetesi’nde çıkan bir haberin ardından yatırımcıların dikkatini çektiklerini (Bridgesoft, Ekim 2022’de, Letven Capital Tars Girişim Sermayesi Fonu'ndan 45 milyon TL değerleme üzerinden 8 milyon TL yatırım aldı) anlattı.

Şirketin geçen süreçte, 10 milyon dolarlık bir değerlemeye ulaştığını ve hedeflerinin 100 milyon dolarlık bir şirket haline gelmek olduğunu kaydeden Koçak, “Hedefimiz exit yapmak, ancak alıcı şirketlerin kurucu ekibi tutma isteği de güçlü bir senaryo olabilir” diye konuştu. Bridgesoft olarak tarım teknolojileri alanında Microsoft’un Trimble’ı gibi bir marka olmayı amaçladıklarını ifade eden Koçak, “Türkiye’nin Trimble’ı olmak istiyoruz. Perakendede çok bir potansiyel yok. O yüzden büyük ölçekli tarım yapan şirketlerle ve kurumlarla görüşüyoruz. Büyük balığın peşinde koşuyoruz ve bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” mesajları verdi.

“Drone ile ilaçlama sağlıklı değil”

Drone’lar ile yapılan ilaçlamanın birçok yerde yasaklandığını çünkü havadan geniş bir alana yapılan ilaçlamanın etrafa yayıldığını iddia eden Berkay Koçak, spot spreylemenin ilaçta kalıntıyı önlemek için de en geçerli yöntem olduğunu savundu. İlaç firmaları da spot spreylemeyi kendileri açısından etkin buluyorlar ve buna yönelik yoğunlaştırılmış ürünler geliştirmek istiyorlar” bilgilerini paylaştı.