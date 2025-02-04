İthal makinenin üçte biri fiyatına yerlisini yaptı
Tarımsal ilaçlamada spot spreyleme teknolojisini yerli olarak üreten Bridgesoft, ithal rakiplerin 3'te bir fiyatına makine üretiyor. DÜNYA Gaze-tesi’nde çıkan bir haber sonrası yatırım aldıklarını kaydeden Bridgesoft kurucusu Berkay Koçak, “Türkiye’nin Trimble’ı olmak istiyoruz” dedi.
Recep ERÇİN
Gebze Bilişim Vadisi merkezli teknoloji firması Bridgesoft, tarım sektöründe ilaçlama süreçlerini dijitalleştiren ve optimize eden yenilikçi bir çözüm geliştirdi. TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen proje, pandemi döneminde başladı. Bridgesoft’un Kurucusu Berkay Koçak, küresel bir şirketin AR-GE departmanında çalıştığı dönemde edindiği deneyimlerle, tarım ilaçlamasında yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla yola çıkmış.
Geçen günlerde özel bir sohbet toplantısında sorularımızı yanıtlayan Koçak, tarımda ilaçlama süreçlerini gözlemleme fırsatı bulduğunu ve bu süreçte ilaçların gereksiz yere etrafa saçıldığını fark ettiğini vurguladı. Gebze’deki aile ziyaretleri sırasında tarım ilaçlamasının verimsizliğine şahit olan Koçak, bu sorunu çözmek için bir sistem geliştirmeye karar veriyor. Başlangıçta tamamen otonom bir robotik sistem hayal eden 7 kişilik mühendis ekip, Türkiye’deki tarım uygulamalarının bu tür bir sisteme uygun olmadığını görünce, çözümü traktöre bağlı bir makine geliştirmekte buluyor.
Bin dekarın üzeri için tasarlandı
Bridgesoft’un geliştirdiği makine, bitki başına ilaçlama yaparak ilaç kullanımını optimize ediyor. Geleneksel yöntemlerde tarlanın tamamına ilaç atılırken, bu sistem sadece bitkilere odaklanarak ilaç israfını önlüyor. Bu sayede, ilaç kullanımı yüzde 90 oranında azaltılabiliyor.
Ayrıca, makine 1200 litre ilaçla 200 dekar alanı ilaçlayabiliyor, bu da geleneksel yöntemlere göre ciddi bir verimlilik artışı anlamına geliyor. Koçak’ın verdiği bilgilere göre, geliştirilen makine, özellikle bin dekar ve üzeri arazilere sahip çiftçiler için tasarlanmış. 1.9 milyon TL civarındaki fiyatıyla, bin dekar alanda 3-4 yılda kendini amorti edebiliyor.
Bu da uzun vadede çiftçiler için ekonomik bir çözüm. Ayrıca, ilaç kullanımının azalmasıyla birlikte toprağın organik madde oranı korunuyor ve karbon emisyonu da azaltılıyor. Türkiye’de spot spreyleme mevzuatının yazılması da gerekiyor. Bridgesoft, geçen mayıs ayında ilk satışını gerçekleştirdi. Firma, 4 adet makine sattı ve önümüzdeki yıl 20 adet satış hedefliyor. Koçak’ın aktardığına göre makineyi satın alarak 8 bin dekar arazide kullanan çiftçi ilk yıldan tasarruf ettiği ilaç parasıyla makinenin parasının çıktığını ifade etti.
"İhracattan önce iç pazarı geliştireceğiz"
Ar-Ge çalışmalarını geçen süreçte tamamladıklarını, ticarileşme sürecini hızlandırmaya başlayacaklarını dile getiren Koçak, yurt dışındaki spot spreyleme yapan makineler 150 bin dolarken kendi ürettikleri makinenin fiyatının 40-50 bin dolar civarında olduğunu söyledi. “İhracat potansiyelimiz çok yüksek.
Gittiğimiz yurt dışı fuarlarda spot spreyleme var mı diye soruyorlar” diyen Koçak, ihracattan önce iç pazarı ve servis tarafını geliştirmeye odaklanacaklarını anlattı. Koçak, “Dünyaya da açılmamız gerekiyor. Türkiye güzel bir pazar ama alım gücü olarak sınırlı. Yurt dışındaki rakiplerimize göre çok daha uygun fiyatlı bir ürün sunuyoruz”dedi. İtalya’da düzenlenen tarım makineleri fuarına katıldıklarını, ihracatta potansiyel pazar olarak Romanya, Avusturya ve Almanya’yı gördüklerini kaydeden Koçak, Türk Cumhuriyetlerinin de bu anlamda büyük potansiyel barındırdığını açıkladı.
Büyük balığın peşinden koşacak
Bridgesoft’un Kurucusu Berkay Koçak, bundan birkaç yıl önce Dünya Gazetesi’nde çıkan bir haberin ardından yatırımcıların dikkatini çektiklerini (Bridgesoft, Ekim 2022’de, Letven Capital Tars Girişim Sermayesi Fonu'ndan 45 milyon TL değerleme üzerinden 8 milyon TL yatırım aldı) anlattı.
Şirketin geçen süreçte, 10 milyon dolarlık bir değerlemeye ulaştığını ve hedeflerinin 100 milyon dolarlık bir şirket haline gelmek olduğunu kaydeden Koçak, “Hedefimiz exit yapmak, ancak alıcı şirketlerin kurucu ekibi tutma isteği de güçlü bir senaryo olabilir” diye konuştu. Bridgesoft olarak tarım teknolojileri alanında Microsoft’un Trimble’ı gibi bir marka olmayı amaçladıklarını ifade eden Koçak, “Türkiye’nin Trimble’ı olmak istiyoruz. Perakendede çok bir potansiyel yok. O yüzden büyük ölçekli tarım yapan şirketlerle ve kurumlarla görüşüyoruz. Büyük balığın peşinde koşuyoruz ve bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” mesajları verdi.
“Drone ile ilaçlama sağlıklı değil”
Drone’lar ile yapılan ilaçlamanın birçok yerde yasaklandığını çünkü havadan geniş bir alana yapılan ilaçlamanın etrafa yayıldığını iddia eden Berkay Koçak, spot spreylemenin ilaçta kalıntıyı önlemek için de en geçerli yöntem olduğunu savundu. İlaç firmaları da spot spreylemeyi kendileri açısından etkin buluyorlar ve buna yönelik yoğunlaştırılmış ürünler geliştirmek istiyorlar” bilgilerini paylaştı.