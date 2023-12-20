İzocam, 2024’te ihracatı artırmayı hedefliyor

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Sadece yalıtım ürünü üretmek amacıyla kurulan sektörünün öncü markalarından İzocam, 1965 yılında Gebze’de ilk camyünü tesisi ile başlayan yolculuğuna, bugün 4 farklı tesiste gerçekleştirdiği üretim faaliyetleriyle devam ediyor.

Türkiye’de ve dünyada yalıtım sektöründe 7 farklı ürünü aynı çatı altında üreten tek firma olan İzocam, kurulduğu günden bu yana ürettiği yalıtım ürünleriyle 780 milyon ton CO2’in atmosfere salımını önlemeyi başardı. İzocam’ın Dilovası, GEBKİM, Eskişehir ve Tarsus tesislerinin faaliyetleri ile ilgili bilgi veren İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “61 bin metrekarelik alana sahip olan Dilovası tesisimizde Taşyünü, 86 bin metrekarelik alanda bulunan GEBKİM tesisimizde ekstrüde polistiren (Foamboard), ekspande polistiren (İzopor) ve İzocam Tekiz markası altında yalıtımlı sandviç panel üretiyoruz.

Eskişehir tesislerimizde ise, 20 bin metrekarelik alanda yaptığımız üretimle elastomerik kauçuk (Optiflex ve İzocamflex) ve polietilen yalıtım ürünlerimizle ısı, ses yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlıyoruz. 131 bin metrekarelik alanda bulunan Tarsus tesisimizde ise yıllık 55 bin ton kapasite ile yüksek ısı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliği sağlayan camyünü imal etmekteyiz. Çevre dostu malzemeler içeren İzocam mineral yünler, dünyada en çok bilinen ve en güvenilir ürünler arasında yer alıyor. Üretimimizde yüzde 80’e kadar geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor, üretim artıkları da tekrar ürün imalatında değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

“Ciromuzu yüzde 10 artıracağız”

2023 yılında Türkiye yalıtım pazarının yaklaşık 13,5 milyon metreküp ile tamamlanmasını öngördüklerini belirten Genel Direktör Murat Savcı, İzocam olarak yüzde 23 pazar payı ile sektör lideri olduklarını kaydetti.

Faaliyet göstermiş oldukları ihracat pazarlarında da yalıtım sektörünün öncüsü olarak, son 15 yılda 15 milyon metreküpten fazla ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Savcı, “Ülke ekonomimize sağladığımız katkılarla birlikte çevre dostu ve sağlıklı yalıtım çözümlerimizle sürdürülebilirliği de destekliyoruz” dedi. Savcı, ihracat satışlarının toplam cirolarının içinde yaklaşık yüzde 25’lik paya sahip olduğunu, 2023 yılında 67 ülkeye yaklaşık 50 bayi ve müşterileriyle binalarda, sanayide ve tesisatlarda kullanılan 600 bin metreküp yalıtım malzemesi ihraç ettiklerini belirtti. Savcı, “Türki Cumhuriyetler, Afrika, Balkanlar, Asya ve Orta Doğu’ya ihracat faaliyetlerimizi aralıksız devam ettiriyoruz.

İzocam, özellikle Orta Doğu ve Balkanlarda tercih edilen bir marka. Orta Doğu iklimlendirme pazarının en önemli üreticisi konumunda. İhracatımızın tüm satışlar içindeki oranını artırma hedefi ile yeni pazar arayışlarımız aralıksız olarak sürüyor. 2024 yılında dolar bazında ciromuzu bu seneye kıyasla yüzde 10 artırarak, miktarsal artışla birlikte enflasyondan arınmış şekilde cirosal büyüme de hedefliyoruz” dedi.

Daralma inşaat sektörünü etkiledi

2022 yılının son çeyreğinde başlayan ekonomik daralmanın, 2023 yılı ocak ve şubat aylarında inşaat ve yalıtım sektörlerini de doğrudan etkilediğini ifade eden Genel Direktör Murat Savcı, 6 Şubat depremlerinden sonra ise bu bölgelere yönelik teşvik ve yeniden yapılanma faaliyetlerine hız verilmesi ile birlikte sandviç panel, camyünü, taşyünü, XPS ve EPS üretimlerini en verimli şekilde planladıklarını söyledi.

Savcı, “Özellikle yaz aylarında artan talepleri karşılayabilmek için kapasitelerimizi tam kullanarak üretimlerimizi artırdık ve bunların sonucu olarak 2023 bütçe hedeflerimizin tamamını gerçekleştirdik. Hatta bazı ürün gruplarında miktarsal olarak yüzde 25’lere varan büyümeler elde ederken, 2023 yılı ciromuzu 2022 yılına göre yüzde 50’nin üzerinde artırdık” açıklamalarında bulundu.

“2024’te kalite çalışmalarına ağırlık vereceğiz”

2024 yılında hacimsel olarak yüzde 4 büyüme hedeflediklerini söyleyen Murat Savcı, İzocam’ın 2024 yılı projeleri ile ilgili şu bilgileri verdi: “EHS ve sürdürülebilirliğe hizmet eden projelerimizin yanı sıra, müşteri memnuniyeti ve kalite çalışmalarımıza yönelik projeler olacaktır. Bu kapsamda, kalite kontrol cihazlarının modernizasyonundan yükleme miktar optimizasyonuna, ihtiyaca yönelik yeni ürünlerden ambalaj kalitesine kadar geniş bir proje havuzundan bahsedebiliriz.

Yine 2024 bütçelerinde bir diğer önceliğimiz ise dijitalleşme ile verimlilik artışı, standartlaşma ve teknik kapasite artırma projeleri olacak. Tüm operasyonlarımızın merkezine koyduğumuz WCM Operasyonel Mükemmellik yöntemi ile sahadan otomatik bilgi toplama, dijital veri yönetimi, üretim modellemelerinin standartlaşması, robotik uygulamalar ve teknik projeler ile darboğaz noktalara etki ederek verimliliğimizi ve kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz.”