Kazakistan’a ihracat fırsatı: “Laboratuvar ekipmanları”

Kazakistan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler genellikle olumlu yönde ilerlerken İki ülke arasındaki ticaret hacmi artıyor ve iş birliği çeşitli alanlarda genişliyor. Özellikle enerji, inşaat, tarım ve turizm gibi sektörlerde iş birliği potansiyellerinin olduğu düşünülürken iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler de ekonomik iş birliğini destekliyor.

Bugün ise kaynak zenginliğiyle tanınan Kazakistan’dan Türk üreticilere bir ihracat kapısı aralandı. Bu kapsamda Kazakistan’da faaliyet gösteren bir firma şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den laboratuvar ekipmanları satın alacağını belirtti.

Kazakistan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.