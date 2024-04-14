Kimya sektöründe yeni kapı: Ukrayna'ya ihracat potansiyeli artıyor!

Ocak ayında kimya sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 2,3 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Bu performansıyla Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü oldu. En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Hollanda birinci sırada yer alırken, ABD ikinci ve İtalya üçüncü oldu. İhracat lideri ürün grupları ise plastikler ve mamulleri, mineral yakıtlar ve ürünler ile anorganik kimyasallar oldu.

Kimya sektörü ihracatta yakaladığı bu başarılı ivmeyi sürdürmeye devam ederken, Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin kimya sektöründeki ithalatçı listelerini de üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken sizde kimya sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Ukrayna'ya ihracat fırsatı: "Boya Hammaddeleri"

Kimya sektöründe ihracat yapan firmalar için çok sayıda ilan yayınlayan dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, şimdi de Ukrayna'dan gelen bir alım talebini kullanıcılarına sundu.

Bu kapsamda boya ve vernik malzemeleri pazarında alkid reçineleri ve vernik üreticiliği yapan Ukraynalı ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter'da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türk üreticilerden boya hammaddeleri satın alacağını belirtti.

Ukrayna'da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.