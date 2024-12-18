Kimya sektörünün 32 milyar dolarlık ihracatında kozmetik dikkat çekiyor

8. Uluslararası Kozmetik Kongresi'ne katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Adil Pelister, kimya sektörünün 2024 ihracat verileri konusunda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ihracatından kimya sektörünün yüzde 14'e yakın bir pay aldığını belirten Pelister, sektörün 2024'ü 32 milyar dolarlık ihracat getirisiyle kapatacağını açıkladı ve ekledi: "Kozmetik sektörü bu yılı 3 milyar dolarla bitiriyor, 2025 için ise 3,2 ya da 3,3 milyar dolarlık bir ihracat hedefliyoruz."

200'e yakın ülkeye yapılan kozmetik ihracatında uçucu yağlar ile sabun grubunun önemli bir paya sahip olduğunu belirten Pelister, 2024'te bu gruptan yaklaşık 1,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

"2030 ihracat hacmi öngörümüz: 50 milyar dolar"

Sektör olarak 2025'ten umutlu olduklarını dile getiren Pelister, "Kozmetik sektörü her sene bir büyüme trendi içinde. Kimya sektöründe 2030 yılı için 50 milyar dolarlık bir ihracat öngördük. Yaklaşık yüzde 50'lik bir büyümeyi hedefliyoruz önümüzdeki 5 sene içinde. Bunu yakalayabilmemiz için Ar-Ge çalışmalarını iyi yapmamız lazım. Uzak coğrafyalara önem vermemiz lazım. Avustralya, Güney Amerika, Uzak Asya ve Çin önemli pazarlar. Bunları mercek altına almamız lazım. Bunlar zor işler ama biz zoru başaran bir milletiz" dedi.