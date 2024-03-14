Kızıldeniz'deki gerilim elma ihracatımızı kısıtladı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, küresel arenada yaşanan jeopolitik gelişmelerden etkilendiklerini, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların sektöre yansıdığını söyledi.

Gürüz, Kızıldeniz’deki gerilimin Hindistan’a elma ihracatını negatif etkilendiğini ifade etti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye’nin şubat ayındaki yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 319,5 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Gürüz, Birlik olarak yılın ikinci ayında yüzde 21 artışla 166,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Ferhat Gürüz, “2023 yılında yüzde 18 artışla 3,5 milyar dolar değere ulaşan sektörümüz yılın ilk iki ayında yüzde 9 artışla 686,3 milyon dolar ihracata imza attı. 2024 yılının sonunda ihracatımızda yüzde 15-20 arasında artış sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Sektöre dair değerlendirmelerde bulunan Gürüz sektör sorunlarını görüşmek amacıyla sekretaryası AKİB tarafından yürütülen Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu’nun, TİM Başkanı Mustafa Gültepe başkanlığında İstanbul'da bir araya geldiğini de ifade etti. Gürüz ihracat hacmini büyüterek ve yeni pazarlara girerek küresel pazarda Türk yaş meyve sebze sektörünün bilinirliğini artırmak ve sektörde karşılaşılan sorunlarla mücadele etmek için sektör paydaşlarıyla birlikte büyük emek verdiklerini aktardı.

Başkan Gürüz küresel pazarda sektörün rekabetçiliğini artırmak amacıyla, sezon başından itibaren Asia Fruit Logistica-Hong Kong, World Food Moscow, Madrid Fruit Attraction ve Berlin Fruit Logistica olmak üzere dört milli katılım organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Çin ve Uzak Doğu'da ihracat fırsatları var”

Sektörün pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik arayışlarında Uzak Doğu bölgesinin büyük önem taşıdığını aktaran Başkan Gürüz, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi olan Çin’e narenciye ihracatının başlaması için zirai karantina protokolünün tamamlanması konusunda ilgili bakanlıkların diplomasi trafiğini yoğunlaştırdığını, yakın zamanda olumlu sonuçlanmasını ümit ettiklerine dile getirdi.

Başkan Gürüz, “Çin başta olmak üzere bazı Uzak Doğu ülkelerinde zirai karantina sözleşmelerini tamamlarsak bu pazarlarda bize ihracat fırsatları olduğuna inanıyorum.” dedi.

En güçlü artış Irak, Suriye, Azerbaycan ve Gürcistan’da

Türkiye’nin şubat ayındaki ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Ferhat Gürüz, şunları söyledi: “Şubat ayında 465 bin 233 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren Türk yaş meyve sebze sektörümüz, en çok mandalina, domates ve limon ihraç etti.

Mandalinada 87,6 milyon dolar, domateste 45,2 milyon dolar, limonda 33,7 milyon dolar ihracat değerine ulaştık. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek artışları yakaladığımız ürünler soğan, portakal ve havuç-turp oldu. Şubat ayı ihracatımızı ülkelere göre incelediğimizde Rusya, Irak ve Romanya en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülkeyi oluşturdu.

Rusya’ya 73,7 milyon dolar, Irak’a 34,3 milyon dolar, Romanya’ya 30,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Aynı dönemde ihracat hacminde en yüksek oranda artışları Irak, Suriye, Azerbaycan ve Gürcistan pazarlarında yakaladık. Yüzde 496 artış sağladığımız Irak’ı yüzde 356 artış ve 4,4 milyon dolar değer ile Suriye, yüzde 100 artış ve 3 milyon dolar değer ile Azerbaycan, yüzde 93 artış ve 4,1 milyon dolar değer ile Gürcistan takip etti.”