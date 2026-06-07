Limon ihracatında miktar düştü, gelir arttı: Yeni hedef 500 milyon dolar

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Çorbalardan salatalara, yemeklerden bitkisel çaylara kadar geniş kullanım alanına sahip olan limon, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında öne çıkan ürünler arasında yer almaya devam ediyor.

Dünya limon ihracatında beşinci sırada bulunan Türkiye, 2025 yılında 361 bin ton limon ihraç etti. Bu rakam, bir önceki yıl gerçekleşen 578 bin tonluk ihracata göre yüzde 38'lik düşüşe işaret etti.

Buna karşın ihracat geliri yükselişini sürdürdü. İklim koşullarının üretim üzerindeki etkisine rağmen limon ihracatından elde edilen döviz geliri yüzde 13 artışla 357 milyon dolardan 402,5 milyon dolara çıktı.

"Türk limonu daha katma değerli ihraç edildi"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, miktardaki düşüşe rağmen gelir artışının ihracat fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını belirtti.

Balık, limonun birim ihracat fiyatının dolar bazında yaklaşık yüzde 80 arttığını vurgulayarak, "Türk limonunu daha katma değerli ihraç ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 2025 yılında gerçekleştirdiği 3,7 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatının yaklaşık yüzde 11'inin limondan geldiğini belirten Balık, limon üretiminin üçte birinin ihraç edildiğine dikkat çekti.

Hedef 500 milyon dolar

Limon ihracatındaki artışın 2026 yılının ilk dört ayında da devam ettiğini aktaran Balık, ihracat gelirinin yüzde 18 artışla 165 milyon dolardan 195 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

2026 yılı sonunda limon ihracatında 500 milyon dolar barajının aşılmasını hedeflediklerini belirten Balık, orta vadede ise limon ihracatının 1 milyar dolar seviyesine ulaşabileceğini ifade etti.

En büyük pazar Irak oldu

2025 yılında en fazla limon ihracatı yapılan ülke 161,5 milyon dolarla Irak oldu. Irak'ı 81 milyon dolarla Rusya Federasyonu ve 23,7 milyon dolarla Romanya izledi.

2026 yılının ocak-nisan döneminde de sıralama değişmedi. Irak 64,5 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korurken, Rusya'ya yapılan ihracat yüzde 62 artışla 50 milyon dolara yükseldi. Romanya ise 14,5 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Limon ilk dört ürün arasında

Limon, 2026 yılının ilk dört ayında 195 milyon dolarlık ihracat performansıyla mandalina, domates ve biberin ardından Türkiye'nin en fazla ihraç ettiği dördüncü yaş meyve sebze ürünü oldu.