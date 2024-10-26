MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu: Ucuza ihracat dezenflasyon sürecine katkı yapmaz

Makine imalat sanayi konsolide verilerine göre yılın ilk 9 ayı sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı yüzde 1,5 düşüşle 20,7 milyar dolar, son 12 aylık makine ihracatı ise yüzde 1,7 düşüşle 28 milyar dolar oldu.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ihracatımızdaki genel trendin tam tersine makinede fiyatların arttığını ihracatın ise düştüğünü söyledi. Karavelioğlu, “İlk 8 ayda yüzde 7,6 daralan makine imalatında kalıcı hasar almadan ilerleyebilmenin yolu ise ihracatın mevcut seviyesini korurken son 12 ayda 44,5 milyar dolara ulaşan makine ithalatını kısabilmekten geçiyor” dedi.

Sene başında hâkim olan, üçüncü çeyrekten itibaren küresel ekonomide hızlı toparlanma olacağına yönelik ümitlerin boşa çıktığını belirten Karavelioğlu “Finansmanı çok pahalı kılan dezenflasyon çabaları sınai üretimi durgunluğa iterken, hizmet sektörleri büyümeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

Yılsonunda Türkiye’nin toplam ihracatının, fiyat indirimlerinin de etkisiyle artacağını öngören Karavelioğlu, “Yüksek maliyetler ve düşük kurlarla ilgili kaygıların bolca dile getirdiği bir dönemde sağlanacak bu başarıyı; kredi kullanmamak, stokları paraya tahvil etmek, borç ödemek, taahhüt kapatmak, ölçek ve personel korumak, müşteriyi veya pazarı elde tutmak ve benzeri birçok maksada bağlamak elbette mümkün olacaktır. Ne var ki, ederinin altında olduğu ihsas edilen bir kısım ihracatın, firmalar kadar ülke ekonomisine maliyetlerinin de olacağını dikkate almalıyız. Sürdürülebilir olmayacak bu durumun ithalata yöneliş, kayıpları içeriden telafi etme gayreti ve dolayısı ile enflasyonda yapışkanlık gibi riskler taşıdığını görmeliyiz” dedi.

İç pazardaki fiyatlarını artırmadan ihracatını sürdürmeye mecbur olan makine sektörünün yüksek yerli katma değerli yapısı ve yüksek nitelikli personel istihdamı nedeniyle enflasyondan en fazla etkilenen imalat dalı olduğunun altını çizen Karavelioğlu, “Yüksek katma değer yüksek maliyet anlamı da taşıyor” şeklinde konuştu.

Almanya makine alımına yüzde 10 destek veriyor

Kutlu Karavelioğlu, Türk makine sanayii için en büyük ihracat pazarı AB’deki verilerin yurt içi göstergeler kadar önemli olduğunu söyledi. Karavelioğlu, “Alman hükumeti makine yatırımlarına doğrudan yüzde 10 destek vereceğini açıkladı. Başta gıda, ambalaj ve inşaat makineleri olmak üzere tüm alt sektörlerimiz için büyük potansiyel barındıran Almanya pazarındaki payımızı korumak gayretlerimiz artarak sürüyor. Almanya’nın önemli işletmelerinin satın-almacılarını, 3-4 Aralık tarihinde İstanbul’da ağırlayacağız” dedi.