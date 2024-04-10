Makine sektöründe ihracat potansiyeli artıyor: Yeni kapılar açılıyor!

Türkiye'nin makine sektöründe son dönemde yaşadığı gelişmeler dikkat çekerken, geçen yıl Türkiye'nin toplam makine ihracatı yüzde 11 artarak 28,1 milyar dolara yükseldi. Almanya, Türkiye'nin bu alandaki ana pazarı konumunu koruyarak 3,5 milyar dolarlık ihracatla öne çıktı. Rusya'ya yapılan ihracat ise yüzde 68,3 artarak 3 milyar dolara yaklaştı. ABD, İtalya ve Birleşik Krallık gibi önemli pazarlarda da önemli artışlar yaşandı.

Türkiye imalat sanayinin lokomotif sektörleri arasında başı çeken makine sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmelerle Türk makine üreticileri için de yeni ihracat kapıları aralandı. Bu kapsamda Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin 84 GTIP kodundaki makine sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde makine sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik https://www.forie.com/tr/apps/ yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Lübnan’a ihracat fırsatı: “Badem soyma makinesi”

Her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter bugün Lübnan’dan gelen bir ithalat ilanını platformunda yayınladı. Bu kapsamda gıda sektöründe Lübnan’da faaliyet gösteren ithalatçı firma, yayınladığı ilanla Türkiye’deki üreticilerden badem soyma makinesi satın alacağını belirtti.

Lübnan’dan ilan bırakan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.